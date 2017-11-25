AK Parti Düzköy 6. Olağan İlçe Kongresi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da katılımıyla bugün gerçekleştirildi. İlçe kongresinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mısır’da camiye yönelik saldırıyım kınadı. Bakan Soylu, “Sözlerime başlarken dün aldığımız acı bir haber hepimizin içini kabartmıştır. Mısır’da camide gerçekleştiren saldırı sonrası yaklaşık 235 kişi hayatını kaybetti. 3 gün önce yine Nijerya’da bir camiye saldırı oldu. Bu saldırıları yapanları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Başbakanımız da ifade etti: Bunun İslamiyet’le, inançla bir ilgisi yoktur. Biz bugün el altından hatta artık el üstünden terörü destekleyen Batı’nın görmediği anlamadığı da budur” dedi.

"Bizi DEAŞ’e yamamaya çalışanlar aslında DAEŞ’i icat ettiler"

Türkiye’ye DEAŞ terör örgütünün yamamaya çalışanların aslında DAEŞ’i icat ettiklerinin altını çizen Bakan Soylu “Dünyada başımıza ‘DEAŞ’ diye bir musibet çıkardılar. Bir ara bu DAEŞ’i Anadolu topraklarına yamaya çalıştılar. Biz onların bizle ilgisi olmadığını anlattık. Terörün dinin ve milliyetinin olmadığını dünyaya defalarca anlattık. Ama bir senaryo içinde olan Batı kendi ürettiği canavarı bize hamle etmek için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ama hepimiz Rakka’da öğle bir fotoğrafa şahit olduk ki, anladık ki bu yapılanların hepsi esas itibarıyla Ortadoğu başka olmak üzere coğrafyamızı ele geçirmek için bir oyunun bir tezgâhın planlandığını hep beraber gördük. PYD, PKK, YPG bunlarla ilişkili Rakka’ya gidiyorlar bunlara el sıkıştırıyorlar. Ve dünyanın gözü önünde bu kirli oyun ve ittifakın her tarafından anlaşılmasına hiç umursamadan bu tezgâhı ortaya koyuyorlar. Çok önemli bir süreci hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte aslında Türkiye’nin neyi ifade ettiğini, demokrasiye sahip çıkmakla, etrafındaki coğrafyaya ve ayakları üzerinde durarak kendi liderine sahip çıkmakla aslında nasıl bir dava yürüttüğünü de bir kez daha anlıyoruz. Bizi DEAŞ’e yamamaya çalışanlar aslında DAEŞ’i icat ettiler. PKK, PYD arasında bir organizasyon oluşturdular ondan sonra da dönüp dünyanın gözüne baka baka ‘Şimdi biz bu senaryoyu bitiriyoruz’ diye bir oyunun altına imza attılar. Biliniz ki DAEŞ ile PKK arasında bu ilişkiyi kuranlar Türkiye’de bir taraftan 27 Nisan e bildirisini, bir taraftan gezi olaylarını, bir taraftan 17-25 Aralık darbe girişimini, 6-7 Ekim olaylarını ve bir taraftan da 15 Temmuz darbe teşebbüsünü ortaya koyanların ta kendisidir ve aynısıdır” diye konuştu.

“Koalisyonun güzel tarafları da var’ diyorlardı”

Bakan Soylu, konuşmasında Almanya’da yapılan seçimin ardından halen daha hükümetin kurulamadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Her kongrenin bir anlamı ve manası vardır. 16 Nisan tartışmaları yapılırken, bu ülkede bize Almanya’yı örnek gösterdiler. ‘Koalisyonun güzel tarafları da var’ diyorlardı. Kaç ay oldu Almanya’da seçim olalı? Halen daha hükümet kuramadılar. Ne yapacakları ve nasıl adım atacakları belli değil. Alın şimdi koalisyonu başınıza çalın. O Almanya’da 16 Nisan’da bize oradan müdahale etti. Hani çok gelişmiş demokrasiydi hadi anlaşın da göreyim. Niye anlaşamıyorsunuz? Sizin bizim gibi yanınızda Suriye mi, Irak mı var? Siz bizim gibi PKK, DAEŞ ve FETÖ ile mi uğraşıyorsunuz? Tam tersi Türkiye’nin ne kadar düşmanı varsa hepsini Almanya’nın içerisinde barındırıyorsunuz. Cenabı Allah’ın bir tokadı vardır, o tokadı da böyle indirir.”

“Türkiye olarak bu dönemde, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise yaptığı konuşmada, bazılarının ‘milli’ kelimesinden rahatsızlık duyduğuna vurgu yaptı. Bakan Albayrak “Tarihi günlerden geçtiğimiz, tarihi bir kırılmanın günlerini yaşadığımız bu yüzyılın sınırların yeniden çizileceği, bu ülkenin birliği ve beraberliğine özellikle son yıllarda ne kadar büyük operasyonların yaşandığı şu günlerde, kapımızın her geçen gün, sınırımızın olduğu yerden 4 bin TIR silahın sevkiyatı gerçekleştiği şu günlerde, belki de bölgenin çok kanlı bir savaşa sürüklenmesinin planlarının yapıldığı şu günlerde Türkiye olarak çok dikkatli olmamız, bu dönemde, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Bugün burada Türkiye’nin bir partisinin kongresini değil Türkiye’nin geleceğini oturup konuşuyoruz. İşte ana muhalefet, ortada. ‘milli diyoruz’ birileri alerji oluyor. Yerli ve milli olmaktan kimse gocunmuyor. Niye gocunuyorsun? 780 bin kilometrekare bu toprakların 1 santimetrekaresine bile göz dikenin gözünü oyacak bir siyaset yapıyoruz.”

“Artış Şampiyonlar Ligi’nde oynamamız lazım”

Türkiye’nin uluslararası her alanda ‘Şampiyonlar ligi’nde oynaması gerektiğine vurgu yapan Albayrak “Bizler enerji, ekonomi her alanda son 15 senede lokal bir mücadele, artık bugünden sonra küresel bir mücadeleye doğru evrildi. Karşımızda artım amatör küme takımları yok. Her seçimde yeniyoruz. Artık Şampiyonlar Ligi’nde oynamamız lazım. Değil mi?”

Öte yandan tek liste halinde gidilen seçimde ise Şenol Akpınar yeniden AK Parti Düzköy İlçe Başkanı seçildi. Konuk bakanlar daha sonra Dernekpazarı ilçe Kongresi’ne katılmak üzere ilçeden ayrıldı.