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14 Eylül 2017 12:22

Balık sezonu kısır geçiyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler şu ana kadar bekledikleri avlanmayı yapamadıklarını belirtirlerken, umutlarını ilerleyen günlere bıraktı.

Balık sezonu kısır geçiyor

14 Eylül 2017 12:22

Yeni balık avı sezonunda 2. hafta geride kalırken, Trabzon’da tezgâhlar henüz hem fiyat olarak hem de çeşit olarak şenlenmedi.


Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Zeki Özçilingir, yaklaşık son 10 yılın en kısır Eylül ayı dönemini yaşadıklarını belirtirken, 2 haftalık dönemde ne fiyat olarak ne de bolluk olarak kimsenin memnun olmadığını söyledi.


Bu sezon özellikle palamutun geçen seneye göre çok az avlandığını belirten Özçilingir, “Şu ana kadar son 10 yılın en kısır dönemini yaşıyoruz. Az miktarda palamut ve istavrit geliyor. Çeşitlerimiz az. Fiyat olarak istavrit 7 buçuk, Palamut’u 7 buçuk ila 10 TL arasında satıyoruz. En azından hamsi olabilir. Palamut şu an az, ilerleyen günlerde belki olabilir. Geçen sene daha iyiydi. Tezgahlar boldu. Bu sene daha kısır” dedi.


Balıkçı esnaflarından Çetin Altıntaş da şu ana kadar olan avın pek iç açıcı olmadığını ifade ederek “Fazla iç açıcı görünmüyor. Tutulan da ince istavrit. Palamut geçen seneye göre oldukça düşük miktarda avlanıyor. Maalesef fazla miktarda balık yok. Bu sene gerçekten bayağı düşük. Geçen sene kiloluk balıklar vardı daha fiyatı da uygundu. Bu sene fiyatlar biraz daha yüksek. Neticede balık az olduğu için fiyatlar biraz yüksek. Şu anda pek umutlu değiliz. İnşallah hamsimiz olur” dedi.


Öte yandan Trabzon Toptancı Hali’ne bu gün itibariyle yaklaşık bin 200 kasa palamut, 10 bin kasa cİvarında da istavrit gelirken, bu rakam geçen senekinin çok altında olduğu belirtildi.




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