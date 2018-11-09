Balıkçı barınaklarında ölü bulundu

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Faroz Balıkçı Barınaklarında bir kişi ölü bulundu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Faroz Balıkçı Barınaklarında bir kişi ölü bulundu.
Diyabet hastası olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Salih M'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.
Faroz Balıkçı Barınaklarında bulunan 47 nolu barınakta kalan Salih M'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından daha sonra kapı kırılarak içeri girildi.
Yapılan kontrolde Salih M'nin yatağında öldüğü belirlenirken olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışma yapmasının ardından Salih M'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.