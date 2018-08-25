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25 Ağustos 2018 13:48

Balıkçılar 1 Eylül’ü bekliyor

Trabzon Balık Halinde balıkçı tezgahlarının çoğu boş olduğu gözlenirken, balıkçılar 1 Eylül’de başlayacak olan yeni av sezonu bekliyor.

Balıkçılar 1 Eylül’ü bekliyor

25 Ağustos 2018 13:48


Çoğu balıkçı esnafı yaklaşan av sezonu dolayısıyla dükkanlarında son hazırlıklarını yaparken bazı tezgahlarda ise yer yer çingene palamuduna rastlanıyor. Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Mustafa Ayata, yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirterek özellikle palamut avında hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünün güleceğini söylüyor.


Çoğu balıkçı esnafının 1 Eylülde başlayacak olan yeni sezonu beklediğini belirten Ayata, “Yeni sezonun açılmasına artık çok kısa süre kaldı. Çoğu balıkçı esnafı hem Kurban Bayramı olması hem de yeterli balığında olmaması nedeniyle dükkanını açmıyor. Balıkçı esnafı olarak yeni sezondan oldukça umutluyuz. Özellikle bu sezon palamudun bol olacağını umut ediyoruz. Vatandaş bu sezon ucuza palamut yiyecek gibi görünüyor. Şu ana kadar aldığımız işaretler bu yönde. İnşallah yanılmayız” dedi.


Öte yandan çingene palamudu tezgahlarda 12.5-15 TL arasında satılırken kültür balığının bir hafta öncesine göre az olduğu gözlendi.




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