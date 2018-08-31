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31 Ağustos 2018 09:54

Balıkçılar bu gece ‘Vira Bismillah’ diyecek

Av yasağının bu gece sona ermesiyle birlikte balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açılacak.

Balıkçılar bu gece ‘Vira Bismillah’ diyecek

31 Ağustos 2018 09:54


Trabzon’un Yoroz mevkiinde bulunan limana demir atan balıkçılar son kontrollerini yaparken denize açılma zamanını bekliyor. Bu sezon avcılığın bereketli geçeceğini belirten balıkçılar, bu yöndeki işaretlerin umut verici olduğunu söyledi.


Uzun zamandır balıkçılık sektörüyle uğraşan teknenin ekip başlarından Fatih Şener, havaların balıkçılık açısından istenilen gibi geçtiğini ifade ederek "Bu sezon bol, bereketli geçeceğini umut ediyoruz. Temennimiz çok güzel bir avcılık olması. Bu sene deniz sıcaklığı güzel gitti, balık havyarları tahminimize göre tuttuğunu düşünüyoruz. Bayağı bir palamut, lüfer gözüküyor. İnşallah çok olur. Balık çok oluyor vatandaş ucuza yiyemediğinden az olunca da yine yiyemediğinden şikayet ediyor. Biz de bu işin düzenlenmesinden yanayız. Vatandaş yesin biz de para kazanalım. İlk gece Ordu, Trabzon, Hopa arasında avlanmayı planlıyoruz. Avın durumuna göre yol haritası belirleyeceğiz. İstanbul Boğazı’ndan Gürcistan kara sularına kadar avlanıyoruz" dedi.


Tekne kaptanlarından Kemalettin Yüksel’de "1 Eylül’de av yasağı sona eriyor. 40 yıldır bu sektördeyiz. Şu an palamudun iyi göründüğü söyleniyor inşallah iyi olur. Beklentimiz iyi yönde ancak bakacağız. Denizde av, mevsimine göre değişiyor, bir sezon az bir sezon çok oluyor. Bunu tahmin etmek çok zor. Balıkçı için en zor yanı avcılık olsa iyi ancak olmayınca bizim için kötü" diye konuştu.




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