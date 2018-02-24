Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan Aydın, yaptıkları tespitlere göre bu sezon Hamsi avında önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış yaşandığını söyledi. Özellikle kamuoyunda bu yıl Hamsi’nin önceki yıllara göre çok daha az avlandığı algısının öne çıktığına dikkat çeken Aydın, daha önce 70-80 bin ton civarında avlanan Hamsi avının henüz sezonun bitmemesine rağmen 150 bin tonu bulduğunu söyledi.

Hamsinin kısa sürede av verdiğini sonrasında ise azaldığını ifade eden Aydın, “Deniz, üç boyutlu bir ortam ve kısa süreli verilerle bir şey yapamıyorsunuz. Bu anlamda TÜBİTAK’la başladığımız yolculuğumuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteği ile devam ediyor. Son dönemde göç balıklarını inceliyoruz. Hamsi, Palamut, Lüfer, Çaça ve İstavrit gibi ekonomik anlamda önemli balık türlerimiz var. Bunlar aynı zamanda ekolojinin de temelini oluşturuyorlar. Bu türlerin doğası gereği zaman zaman avlarında iniş çıkışlar yaşanıyor. Hiç avcılık yapmazsanız da evet artacak ama orada da bir iniş çıkış olacak. Bu işin doğasında var. Fakat bu yıl Hamsi üzerinde geçmiş yıllara nazaran kamuoyunda az avlandığı şeklinde bir algı var. Halbuki bu sene geçen yıldan yaklaşık yüzde 50 daha fazla avladık. Tespitimiz, çalışmalarımız henüz bitmedi ama 150 bin ton gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu yıl, 250-300 bin tona göre az ama 70-80-100 bin tona göre de daha fazla avladık. Dolayısıyla bunun bir döneme sıkışmış olması sorun teşkil ediyor. Son yıllarda hep böyle. Kısa süre içinde av veriyor sonra avcılık azalıyor. Mesela Lüfer ve Palamut’un çok olduğu zamanlarda o yıl ve devam eden yıllarda Hamsi’de azalma oluyor. Bunu net olarak 2005-2012 ve 2012-2016 yılları arasında tespit ettik” dedi.

“Palamut avında dünya birincisiyiz”

Palamut avında Türkiye’nin dünya birinci olduğunu da kaydeden Aydın, “5 bin tonlardan başlayıp 70-80 bin tonlara varan palamut avımız var. Palamut avında dünyada birinciyiz. Bizden sonra Meksika geliyor. Dolayısıyla 5 türü (Hamsi, Palamut, Lüfer, Çaça ve İstavrit ) dahil ettiğimiz projedeki ürettiğimiz rakam çok önemli. Çünkü bu türler hem Türkiye balık üretiminin yüzde 70-80’nini oluşturuyor hem de tüm Akdeniz havzası, Karadeniz’i de içine aldığımızda yüzde 80’ninden fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla bu türlerin çoğunluğunu biz avlıyoruz bununla ilgili çabayı da biz gösteriyoruz” diye konuştu.