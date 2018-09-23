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Balkonda sıkışan doğanı itfaiye kurtardı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde inşaat halindeki balkona sıkışan doğanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaat halindeki balkona sıkışan doğanı itfaiye ekipleri kurtardı.


Akçaabat ilçesinin Yaylacık Mahallesi'nde bir doğan, inşaat halindeki binanın balkonuna sıkıştı. Tüm çabalara rağmen çevredekiler tarafından kurtarılamayan kuş için Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yoğun çaba sarf ederek balkonda sıkışan doğanı bulunduğu yerden kurtardı. Durumunun iyi olduğu gözlenen kuş, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

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