Balta: “AK Parti güven ve istikrardır”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sürdürdü. Gün içerinde çeşitli bayramlaşma programlarına katılan Balta, daha sonra İskenderpaşa ve Beşirli mahallelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Türkiye’nin, yeni yönetim sistemiyle birlikte sahip olduğu siyasi istikrarı kalıcı hale getireceğinin altını çizen Balta, “Siyasi istikrar zemininde ekonomik istikrar daha da güçlenecek, hızlı ve etkili bir yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. Böylece hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkanına kavuşmuş olacağız. 16 yıllık AK Parti iktidarımızda ülkemiz sağlıktan eğitime, turizmden enerjiye, sanayiden ulaşıma, tarımdan ekonomiye kadar her alanda büyük bir gelişim ve kalkınma yaşadı. AK Parti laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan partinin adıdır. Şimdi bu hizmetleri güven ve istikrar içinde daha ileriye taşıyacağız. Milletimiz biliyor ki, ülkemizde güven ve istikrarın garantisi haline gelmiş bulunan AK Parti, verdiği sözleri tutar ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşır, tutamayacağı sözleri vermez. 24 Haziran’a kısa bir süre kaldı. O gün sadece Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerini seçmeyeceğiz, ülkemiz bu seçimle yeni yönetim sistemine de ilk adımını atmış olacak. Bu millet ülkesine hizmet edeni asla unutmaz. 24 Haziran Türkiye’nin yeni ufuklara yeni hamleler yapma günüdür. 24 Haziran Türkiye’nin yeni hedeflere koşmak için yeni bir irade ortaya koyma günüdür. 24 Haziran milletimiz için çok daha büyük bir Türkiye’yi inşa etmek üzere ilk adımı attığımız gün olacaktır. İşte 24 Haziran çok önemli bir virajdır. İnşallah bu dönemecin ardından hedeflerimize daha hızlı kavuşacağız. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere milletimiz 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha dersini verecektir” dedi.