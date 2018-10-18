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Balta: “Çevre Komisyonu, yeni yasama döneminde izlenecek yol haritasını belirlemek üzere toplandı”

Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Türkiye’de nükleer santraller kurulduğu zaman önlemler ne olacak, eksikler nedir, bütün ayrıntılarla beraber bilgi talep ettik.

Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Türkiye'de nükleer santraller kurulduğu zaman önlemler ne olacak, eksikler nedir, bütün ayrıntılarla beraber bilgi talep ettik. Rapor da geldiği zaman bunları komisyona sunacağız" dedi.


TBMM Çevre Komisyonu, yeni yasama döneminde ele alınacak konuları ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere toplandı. Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, komisyonun, iktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın bütün milletvekillerinin öneri ve görüşlerini dikkate alarak partiler üstü hareket edeceğini vurguladı. Komisyonun yerinde denetimler yapacağını anlatan Balta, başarılı ve başarısız yerel yönetimlerin de komisyon tarafından inceleneceğini dile getirdi.


Nükleer santrallerin çevreye etkileri konusunda araştırma yapıldığını aktaran Balta, "Türkiye'de nükleer santraller kurulduğu zaman önlemler ne olacak, eksikler nedir, bütün ayrıntılarla beraber bilgi talep ettik. Rapor geldiği zaman bunları komisyona sunacağız" diye konuştu.


Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman bakanlarının komisyona sunum yapacaklarını bildiren Balta, sivil toplum kuruluşları ve çevresel uygulamalarda başarılı belediye yöneticileriyle bir araya geleceklerini vurguladı. Balta, daha sonraki süreçte de komisyon üyesi milletvekillerinin seçim bölgelerini ziyaret edeceklerini anlattı.

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