Muhammet Balta, 24 Haziranda yapılacak seçimler öncesinde Trabzon’un Araklı ilçesinde bir dizi gezi ve programlar gerçekleştirdi. Araklı’da sırasıyla esnaf, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Balta, Bayram Halil Devlet Hastanesine giderek hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Araklı Muhtarlar Derneğinin iftar programına da katılan Milletvekili Balta, teravih namazı sonrasında çay ocağı ziyaretlerinde bulundu. Gece geç saatlere kadar süren programda Milletvekili Balta’ya Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık ve teşkilat mensupları eşlik etti.

"Son 16 yılın en önemli seçimi"

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin son 16 yılın en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Balta “Bütün seçimler önemlidir, asla önemsiz bir seçim yoktur. Ama son 16 yılın en önemli seçimi hangisi derseniz kesinlikle 24 Haziran seçimleridir. Seçimlerin birinde Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, diğerinde meclisi. Biz diyoruz ki, güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye. Biz, büyümeye devam diyoruz. Yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz. Vakit Türkiye vakti diyoruz. Bolluk ve bereket için vakit Türkiye vakti diyoruz. Türkiye 16 yıldır, ilmik ilmik işledi, yatırım altyapısını güçlendirdi, ticareti hızlandıracak ulaşım altyapısını tamamladı, tarımda, sanayide hızına hız katacak hazırlıklarını yaptı. Şimdi yapılanların sonucunun alınacağı bir döneme geldik. O nedenle bu seçim son derece önemlidir. AK Parti 2002’den beri her seçimden zaferle çıktı. Milletin desteği ile Türkiye’nin geleceği için çıktığımız yolda kararlıkla ilerliyoruz. Milletimizle birlikte çıktığımız inşallah ülkemize hizmet yolculuğumuzu en güzel şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.

"16 yıl boyunca birçok zorluk, engellerle karşılaştık"

Milletvekili Balta, AK Parti’nin önce insan diye yola çıkan, insan merkezli, bunun yanında hizmet odaklı bir parti olduğunu kaydederek "2002 yılında liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 16 yıl boyunca ülkemize birbirinden güzel hizmetleri kazandırdık. Ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı. Araklımız ve tüm ilçelerimizde devrim niteliğinde projeler hayata geçirdik. Bunlar kolay kolay yapılmadı. Çünkü biz bunları yaparken 16 yıl boyunca birçok zorluk, engellerle karşılaştık. Neydi bu engellemeler? Partimizi kapatmaya kalktılar, yargı darbesi yapmaya kalktılar, gezi olaylarını başlattılar, 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde bulundular ne oldu başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü AK Partinin ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında millet var, sizler varsınız, Araklılı hemşehrilerim var. Onun için başaramadılar, başaramayacaklar da. Araklı her zaman ki gibi en güzel kararı verecek Trabzon’a Araklı’nın damgasını vuracaktır. Buna inancımız tamdır” şeklinde konuştu.