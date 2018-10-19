Balta : “Olumlu eleştirinin her zaman başımızın üzerinde yeri var”

Tören öncesinde Belediye Başkanı Muhammet Balta, muhtarlarla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Hükümet Konağı önündeki törende yapılan çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören, Muhtarlar Derneği Vakfıkebir Şube Başkanı İzzet Çilingir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından son buldu.

Vakfıkebir Uygulama Oteli'nde yapılan sabah kahvaltısında konuşan Belediye Başkanı Muhammet Balta, ”Bir çok muhtarlarımızla uzun yıllardan beri mesai arkadaşlığımız var. Hiçbir iş, menfaat asla dostlukların önüne geçemez ve geçmemelidir. Sizleri ve bizleri takdir edecek olan vatandaştır. Çalışmalarımızı neticesinde sandıktan çıkma durumumuz olacak. Biz hizmetlerimize devam ediyoruz. Yakın zamanda muhtar abimiz Sayın Kuleyin'i kaybettik kendilerine Allah'tan rahmetler diliyorum. Kendisiyle siyasi farklı görüşte olmamamıza rağmen güzel bir çalışmamız oldu. Siyasi ayrılıklar nedeniyle ayrım gözetmemeliyiz. Hiçbir muhtarımızı ve vatandaşımız siyasi düşüncesinden dolayı ötelemedik ve dışarıda bırakmak gibi bir düşüncemiz olmadı bundan sonrada olmayacaktır. Bizim arzumuz ve isteğimiz kurumların layıkıyla temsil edilmesidir. Hizmet noktasında yapılanları hepiniz görüyorsunuz ve farkındasınız, daha fazlasını vatandaş sizlerden istiyor ve sizlerde bizlerden istiyorsunuz. Vakfıkebir Belediyesinin yıllık gelir bütçesi 10-11 milyon civarındadır. Bunun 6,5 milyonu personel gideridir. 1.5 milyonu cari giderlerdir ve yatırıma 2 milyon kalıyor. Bunla makine bakımı ve çeşitli giderlerle beraber kalanla hizmet vereceksiniz. Geçen 4,5 yıl zarfında bakıldığında bu rakam 9 milyonu buluyor. Biz bu zaman diliminde doğrudan 90 milyon TL sadece Vakfıkebir'e belediye kaynaklı hizmet ürettik. Bu da bir yöneticilik becerisidir. Tüm çalışma ve ekip arkadaşlarımla beraber bu başarı elde edildi. Ankara ve Büyükşehir ile uyum ve siyasi birliktelik bu çaba bu hizmetlerin gelmesine neden oldu. Siyasetçi eleştirilecek, eleştirilmelidir de olumlu eleştirinin her zaman başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

Kaymakam Mesut Yakuta ise muhtarlar gününü kutladığı konuşmasında, “Muhtarlık müessesesi bizim kültürümüzde yeri doldurulamayacak demokratik acıdan da çok önemli bir birimdir. Muhtarlıkta yaptıklarınızın asla karşılığını bulanmazısınız. Birlik be beraberliğin ne kadar önemli olduğunuzu şu topluluktan anlıyoruz. Muhtarlar bulundukları yerde devletin temsilcileridir. Bizlerin hizmet kapısı her zaman sizlere açıktır” diye konuştu.