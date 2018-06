Balta, seçim çalışmalarını Beşikdüzü ilçesinde sürdürdü

dönem milletvekili adayı Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sürdürdü.

İlk olarak Beşikdüzü ilçe başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirip ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Balta, iftar sonrası da Beşikdüzü sahilde bulunan çay bahçelerini ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. On gündür yoğun mesai ile sahalarda olduklarını söyleyerek tüm ilçelerden AK Parti’ye olan ilginin daha çok arttığına dikkat çeken Balta, “Saha çalışmamıza Beşikdüzü’nde devam ediyoruz. On gündür sahalardayız. Milletimiz özellikle ülkemiz üzerine oynanan oyunları çok iyi görüyor. Hatırlayalım AK Parti’yi kapatma davasıyla dize getiremeyenler gezi olaylarını başlatmışlardı. Ardından 17-25 Aralık darbe girişimi, ardından dolar spekülasyonları onun ardından partilerin belli güçler tarafından kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gittiğimiz her yerde halkımız şunu söylüyor. Siz rahat olun biz millet olarak her şeyi görüyoruz. Onlara geçit vermeyeceğiz diyor. Şükürler olsun 16 yıldır bu millet Cumhurbaşkanımıza güveniyor ve ülkeyi onun yönetmesini istiyor. 16 yılda yakaladığımız istikrar sayesinde Türkiye kat kat büyüdü ve milletimiz bunu görüyor. Milletimizin iradesiyle güçlü bir meclis ve güçlü bir hükümet ile birlikte güçlü bir Türkiye’nin inşası için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Milletimiz bize inanıyor, güveniyor. Söz verdiğimiz ne varsa bu zamana kadar hepsini yaptık. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kim ne derse desin, biz milletimizden aldığımız güç ile yolumuza durmadan devam edeceğiz. Tüm Türkiye 24 Haziran akşamı aynı coşkuyla sandıklardan ses verecek” dedi.