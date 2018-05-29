Balta: "Türkiye 24 Haziran’dan sonra şaha kalkacak"

24 Haziranda yapılacak seçimler öncesinde Trabzon’un Ortahisar İlçesinde bir dizi gezi ve programlar gerçekleştiren, Pazarkapı mahallesinde esnafı ziyaret eden Balta akşam da Yomra ilçesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen iftar programlarına katıldı. İftar sonrası 1 Nolu Erdoğdu mahallesinde Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte çay ocaklarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Balta, tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de her oyun çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Balta, “İlk defa 24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye sistem değişikliğine gerçekleştirecek. Yeni bir seçim modeli ile iktidarını ve yasamasını belirlemiş olacak. Çocuklarımızın ve geleceğimiz adına biz burada projeci olan, yapacağı yapacaklarını teminatı olan, Türkiye’ye ufuk açan, özgürlükler alanında ciddi mesafeler kat eden, bir lider var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun da bir partisi var. AK Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden güçlenerek çıkması gerekiyor. Hem kendisi yürütmenin başı olarak çıkması gerekiyor, hem yasamada istediği çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. Biz diyoruz ki, güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü Türkiye. Bizim anlayış olarak sizden beklediğimiz budur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemde başkan seçilmesi durumunda Türkiye’nin çok büyük bir istikrar yakalayacak. Bu nedenle herkesi oy vermeye ve sandığa sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi.

“Hizmet AK Parti’nin işidir" diyen Balta "Hem ülke genelinde hem Trabzonumuzda bu zamana kadar eserlerimizle, yaptıklarımızla övündük. Laf üretmedik, iş ürettik. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk ve her bir yanımızda eserlerimizle konuştuk. Bizler, milletimizin sadece oyuna değil dualarına da talibiz. Onun için şehrimizin en ücra mahallelerine kadar teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve bizler ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Allah’ın izniyle 24 Haziran’dan sonra daha çok koşturacağız, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. 24 Haziran’da yeni yönetim sisteminin hayata geçmesiyle Türkiye’nin şaha kalkacak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaktır. Vakit Türkiye vakti, vakit birlik olma vaktidir’’ ifadelerini kullandı.