Bankamatiğe kart kopyalamak için aparat yerleştiren şahıslar yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Erdoğdu mahallesinde bulunan bir bankamatiğe kart kopyalamak için aparat yerleştirildiği tespit edildi. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkalleri tespit edilen şahıslardan cezaevi firarisi ve toplamda 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan, ayrıca 14 farklı suçtan aranan M.T. isimli şahıs ve T.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında 1adet zımpara, 1 adet yapıştırıcı, 1adet çift taraflı bant, 1 adet çakı, 1 adet tornavida ele geçirildi. Şahısların Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlemleri devam ediyor.