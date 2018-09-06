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06 Eylül 2018 11:24

Bankamatiğe kart kopyalamak için aparat yerleştiren şahıslar yakalandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir bankamatiğe kart kopyalamak için aparat yerleştiren 2 şahıs yakalandı.

Bankamatiğe kart kopyalamak için aparat yerleştiren şahıslar yakalandı

06 Eylül 2018 11:24


Alınan bilgiye göre, ilçenin Erdoğdu mahallesinde bulunan bir bankamatiğe kart kopyalamak için aparat yerleştirildiği tespit edildi. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkalleri tespit edilen şahıslardan cezaevi firarisi ve toplamda 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan, ayrıca 14 farklı suçtan aranan M.T. isimli şahıs ve T.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında 1adet zımpara, 1 adet yapıştırıcı, 1adet çift taraflı bant, 1 adet çakı, 1 adet tornavida ele geçirildi. Şahısların Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlemleri devam ediyor.




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