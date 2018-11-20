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Başından silahla vuruldu

Trabzon’da meydana gelen olayda 1 kişi silahla başından vurularak ağır yaralandı.

Trabzon'da meydana gelen olayda 1 kişi silahla başından vurularak ağır yaralandı.


Olay, Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye, Bekar Taşkın (46) isimli şahıs otomobilin içinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir kişi tarafından silahla başına ateş edilmek sureti ağır şekilde yaralandı.


Karadeniz teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın'ın durumu ağır olduğu öğrenilirken polis olayın şüphelisini arıyor.

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