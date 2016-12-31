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31 Aralık 2016 16:31

Basınla buluşan Başkan Gümrükçüoğlu’na doğum günü sürprizi

Basınla buluşan Başkan Gümrükçüoğlu’na doğum günü sürprizi

31 Aralık 2016 16:31

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, katıldığı programda doğum günü sürpriziyle karşılaştı.
Başkan Gümrükçüoğlu, merhum gazeteci Salih Çamoğlu’nun anısına Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ’Salih Çamoğlu Sohbetleri’ programının ilkine katılarak basın mensupları ile istişarelerde bulundu. Başkan Gümrükçüoğlu, merhum gazeteci Salih Çamoğlu’nun Trabzon’un büyük bir değeri olduğunu ifade ederken, "Salih Çamoğlu Trabzon’a çok şeyler verdi. Kendisini Trabzon’un cesur kalemi olarak tanıdık. Şehrimizin kültür, sanat, ebediyat alanına büyük katkıları olan Salih Çamoğlu ebedi hayata göçtü ancak yetiştirdiği gazeteciler, meslektaşları kendisini en iyi şekilde temsil ediyor. Bu vesile ile bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
Trabzon basınının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada kendisine yöneltilen tüm sorulara ayrıntılı şekilde cevap veren Gümrükçüoğlu’na programın sonunda basın mensupları sürprizi yaptı. Başkan Gümrükçüoğlu basın mensuplarının getirdiği pastayı keserek doğum gününü kutladı.



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