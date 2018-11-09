Başkan Balta: “4,5 yılda 90 milyon TL yatırım yaptık”

Trabzon'un Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Çamlık Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya gelerek mahallenin sorunlarını konuştu.

Makamında misafirlerini dinleyen Belediye Başkanı Muhammet Balta yaptığı konuşmada, “Tüm mahallelerimizin olduğu gibi Çamlık Mahallemizin sorunlarını da yakından biliyoruz. Çamlık Mahalle yolumuzun tamamı olmasa da sorunlu bölgelerini beton dökeceğiz. Programa aldık. İhalesi yapıldı. 4,5 yıl içerisinde ilçemize, Vakfıkebir Belediyesi olarak çok önemli hizmetler kazandırdık. Kimseyi suçlamak anlamında demiyorum. İlçemizde birikmiş önemli sorunları vardı. Bu sorunların tümünü kısa bir zamanda çözmek mümkün değil. Hizmette sınır yoktur. Ne kadar hizmet yaparsanız yapın hep yapmadığınız hizmetler ön planda olur, konuşulur” dedi.

“Belediyemizin yıllık gelir bütçesi 10 milyon TL civarındadır” diyen Balta “Bunun 6,5 milyon TL'si personel giderleridir. 1,5 milyon TL'de cari giderlerdir. Yatırıma 2 milyon TL kalmaktadır. Bu 2 milyon TL ile araçları tamir ettireceksiniz, yakıt parası vereceksiniz, hizmet yapacaksınız. Biz 4,5 yılda sadece Vakfıkebir Belediye kaynaklı 90 milyon TL tutarında hizmet ürettik. Demek ki ek kaynaklar oluşturabilmişiz. Bunu tüm paydaşlarımızla birlikte yaptık. Görev süremiz boyunca 314 kilometre beton ve asfalt yol yaptık. 123 bin metreküp sanat yapısı inşa ettik. Yatırımlarımız her gecen gün devam ediyor. İnşallah planladığımız yatırım programı çerçevesinde bundan sonrada ilçemize, mahallelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.