Başkan Balta Güneyköy mahallesi sakinleri ile kahvaltıda buluştu

Bir restoranda gerçekleşen kahvaltılı toplantıda ilk olarak söz alan Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, “Bu toplantıda hem mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istedik hem de sorunlarımızla alakalı olarak istişareler yapalım dedik. Mahallemize çok önemli hizmetler yapıldı. Mevcut sorunlarımızın çözümü içinde gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Hizmet olarak Trabzon’un 18 ilçesi arasında en üst seviyelerde olduklarını belirten AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Enver İskenderoğlu ise “Öncelikle Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da halkımızın beklentilerine karşılık vererek hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Muhammet Balta ise yaptığı konuşmada, “Bizler 30 Mart 2014 tarihinde yola çıkarken ‘Vakfıkebir’de asfaltlanmamış veya betonlanmamış grup yolu kalmayacak’ dedik. Geldiğimiz noktada Vakfıkebir Belediyesi’nin yol ağında olan grup yollarının yüzde 90’ının betonlandığını veya asfaltlandığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyemizle 2015 ve 2016 yılında kırsalda ciddi bir çalışma yaptık. 2017 yılında yeni Büyükşehir Belediyesi yasasıyla oluşan kaynak probleminden dolayı aynı hızla devam edemedik. Buna rağmen Büyükşehir Belediyemiz imkanlarını zorlayarak Vakfıkebir’e olduğu gibi tüm ilçelerimize hizmet etmeye çalışıyor. Vakfıkebir Belediyesi olarak insanımızın arzu ettiği hizmetleri sunma gayreti içerisindeyiz. Her attığımız adım vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda olmuştur. Hizmetin hızını ve kalitesini artırdıkça isteklerin bireyselleştiğini görüyoruz. Birinci önceliğimiz toplumsal hizmetlerdir. Bireysel hizmet noktasında, vatandaşlarımıza önceliklerimizi anlatıyor, duruşumuzu onların takdirlerine bırakıyoruz. Halkımızın her türlü talebine cevap vermek için çok çalışıyoruz. Elbette bizimde gücümüzün yetmediği şeyler olabilir. Bu konuda da vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Hiçbir zaman vatandaşımızın yüzüne söyleyemediğimizi arkasından söylemedik. Bundan sonra da şeffaf bir şekilde herkese eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Seçim öncesi vaat edilen projelere de değinen Başkan Muhammet Balta, “Yola çıkarken 45 projeyle halkımızın karşısına çıktık. Bu 45 projemizin 35’ine dokunduk, bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. 45 projeden hariç projelerde ortaya koyduk. Sahilde neden bir şey yapılmıyor? Diye soruluyor. Sahilimizde yasal bir alt yapı yoktu. Dolgu İmar Planımızı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinden onaylatarak bakanlığımıza sunduk. Eksiklerini tamamlayarak kısa süre içerisinde bakanlıktan da onaylatıp hem mevcut dolguları hem de yeni 550 dönümlük dolgu alanını halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Herkesin değişmesi gerektiğini söylediği Vakfıkebir’i değiştirmek, geliştirmek için çalışıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Balta, “İlçemiz için bir hayal kuruyoruz. Ama hayalperest davranmıyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için plan ve program yapıyoruz. Vakfıkebir’in İmar Planını yaparken adil bir planlama yaptık. İmar planı yapmak istiyorsanız yasal olarak da bir karşılığı var. Nüfusa göre planlama yapmak zorundayız. Kentsel dönüşüm mağduriyet değil, nitelik üretir. Mümkün olduğu kadar gelecekte bu şehrin yaşanılabilir bir şehir olması için gayret gösteriyoruz. Amaç 50 yıldır değişmeyen Vakfıkebir’i değiştirmektir. Bu değişimi ilçe halkımızla birlikte ele ele vererek gerçekleştirebiliriz” dedi.