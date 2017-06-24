Başkan Genç, Arefe Günü hastaları ziyaret etti

Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İsmail Ulusal ile birlikte hastaların Ramazan Bayramı’nı tek tek kutlayan Başkan Genç, bir süre onlarla sohbet ederek sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Arefe günü hastalara moral verip gönlünü alan Başkan Genç’e hastalar sıcak ilgi göstererek ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Genç, İslam dininin hasta ve yaşlı ziyaretlerine büyük bir değer atfettiğini belirterek, fırsat bulduğu zaman bayramlar dışında da hastaları ziyaret ettiğini ifade etti. Başkan Genç, “Hastalar ve düşkünler bize Cenab-ı Allah’ın emanetidir. Yüce Rabbimiz tarafından bize emanet edilen hastaları ve yaşlıların gönlünü almak, onların hal ve hatırını sormak her birimizin en önemli öncelikleri arasında olmalıdır. Bu ziyaretlerle hastalar moral bulmakta ve yalnız olmadıklarını hissetmektedir. Hepimiz hayatımızın ilerleyen yıllarında bir şekilde hastalığa da yakalanmış olabiliriz. Bu nedenle kendimizi bu hastaların yerlerine koyarak hiçbir zaman hastalarımızdan ve yaşlılarımızdan sıla-i rahimi eksik etmemeliyiz” dedi.