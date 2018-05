Halk ile iç içe olmaya her zaman özen gösteren Başkan Genç, İskenderpaşa ile Kemerkaya mahallerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Genç, ayrıca belediyenin yapmış olduğu proje ve hizmetlerle ilgili, vatandaşlara düşüncelerini sordu.

"Önemli olan hoş bir seda bırakabilmek"

Her fırsatta makama çakılı kalan bir belediye başkanı olmayacağını dile getiren Başkan Genç, belediye başkanlığının sadece koltukta oturup birtakım kararlara imza atmakla olmayacağını söyledi. Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Genç, "Nasıl seçim çalışmalarını yürütürken her daim halkın içinde yer alıyorsun, projelerini, hizmetlerini anlatarak onlardan oy istiyorsun seçildikten sonra da aynı şekilde vatandaşlarla iç içe olmalısın. "Acaba vatandaş belediyeden memnun mu, neler eksik, ihtiyaçlar nelerdir?", gibi sorulara cevap bulmanın en iyi yolu halkın arasına karışmaktır. Ben seçildiğim günden beri halkın içinde olmaya gayret ettim. Bu, bana huzur ve mutluluk veriyor. Halktan kopuk bir belediye başkanlığını asla düşünemem. Madem vatandaşlar teveccüh gösterip bizleri bu görevlere layık gördü, asla onlara sırtımızı dönemeyiz. Belediye başkanlığı da diğer makamlar, görevler gibi geçici bir görev. Bugün biz belediye başkanıyız, yarın başkaları bu koltuklara gelecek. Önemli olan bu görevi bıraktıktan sonra halk nezdinde hoş bir seda bırakabilmek. Her zaman hayırla, hizmet ve projelerle anılan bir belediye başkanı olabilmek. Ben bunun gayreti içindeyim. Allah şükür ki, bugüne kadar da bunu başardığımı düşünüyorum. Hiçbir zaman halk ile içe olursam, "acaba vatandaş bana ne tepki verir, acaba ne der" gibi düşüncelerim olmadı. Bugüne kadar yaptıklarıma, hizmetlerime güveniyorum. Halkın içine girdiğim zaman da buna birebir şahit oluyorum. Sağolsunlar, çok sıcak ilgi ve alaka gösteriyorlar. Gözlerinden o sevgiyi, o muhabbeti ve hissiyatı okuyabiliyorsunuz. Bizzat memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Tabi ki, eksiğimiz, gediğimiz olacak. Ama önemli olan bunları ortadan kaldıracak gayreti, samimiyeti ortaya koyabilmek. Biz bunu başarıyoruz" dedi.