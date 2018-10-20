Başkan Genç muhtarlarla bir araya geldi

Bir otelde gerçekleşen toplantıda muhtarlara hitap eden Başkan Genç, "Eksiklerimiz olabilir, fazlamız olabilir. Eksiklikten münezzeh olan sadece Yüce Allah'tır ama samimiyetimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Samimi davrandık ve samimi bir gayret ortaya koyduk. Ve ben burada az ya da çok 85 mahallemize hizmet eden bir belediye başkanının mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Sürelerimiz yaklaşıyor. Kime ne, hangi vazife nasip olur onu ancak Cenab-ı Allah bilir, 85 mahallemizde ve diğer mahallerimizde alnımız ak, yüzümüz açık ve başımız dik olarak yürüyebiliyoruz. Bizim makamımız da mevkiimiz de budur. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Trabzon'da 692 muhtar bulunduğunu bunların 85'nin ise Ortahisar ilçesinde olduğunu kaydeden Genç”Bu tamamen gönül işidir, fedakârlık işidir. Bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki beni de belediye başkanınız olarak motive eden bu hizmet anlayışını gördük. Hep beraberce bu beş yılı yürüttük. Her şeyi yaptık mı, hayır. Her şeyi yaptık çok iddialı bir söz olur. Ama bütün programlarımızı mahallelerimizde yapmak için beraber bir araya geldik ve çalıştık. İstişare ettik, önceliklerimizi tespit ettik. İlk toplantımızda size söylemiş olduğumuz şu sözü iyi hatırlıyorum, "Mahallelerimizdeki yetkili arkadaşlarımız muhtarlarımızdır, onlardan alacağım programı icra edeceğim" dedim. Ve hamdolsun, geldiğimiz nokta itibarıyla özellikle yapmayı arzu ettiğimiz ulaşım standartlarında yüzde 95 oranını yakaladık. Beraber yaptık bu işleri, iyi günde kötü günde beraber olduk" diye konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise konuşmasında muhtarların yerel demokrasinin en önemli temsilcileri olduğuna dikkat çekti. Ayvazoğlu, "Bütün samimiyetimle söylüyorum gök kubbede bir hoş seda bırakmak adına siyaset yapıyoruz. Makamlar gelip geçicidir. Bulunduğunuz makama değer katabiliyorsanız değerlidir. Bulunduğunuz makamdan değer almak değil, oraya değer katmak önemlidir. Yeter ki bu şehre iz bırakalım” ifadelerini kullandı.

Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Durmuş ise konuşmasında Başkan Genç ile çalışmaktan mutlu olduklarını belirterek "Biz Ortahisar muhtarları gerçekten her konuda şanslıyız. Çünkü bizimle gönül köprüsünü kurdu, her işimizi tamamlamaya çalıştı. Verdiği sözlerin devamlı arkasındaydı. Gerçekten de Ortahisar'da iz bıraktı. Biz muhtarlar olarak kendisinden razıyız ve devamlı olarak onula çalışmak isteriz" şeklinde konuştu.