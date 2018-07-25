Başkan Genç, Pazarkapı Projesi’ni inceledi

Belediye hizmet binasının yıl sonuna kadar yetiştirileceğini belirten Başkan Genç, ticaret, ofis ve konut alanlarının inşa edildiği Pazarkapı Yaşam Alanı’nın ise 2019 yılı sonuna kadar bitirilmiş olacağını söyledi.

Yüklenici firmaların ihale şartnamesini eksiksiz yerine getirdiğini ve her iki projenin planlanan zaman diliminde bitirileceğini kaydeden Başkan Genç, "Bir yıl önce başlattığımız belediye hizmet binamız, şartname süresine uygun olarak yapımcı firmamız tarafından hassasiyetle takip edildi. Biz de ödeneklerini takip ettik. İstediğimiz hızda yürüyor. İnşallah sene sonunda hedeflediğimiz üzere binamızı yetiştireceğiz. Bununla eşzamanlı olarak inşa ettiğimiz yaşam alanı olarak nitelendirdiğimiz burada yaşayan insanların birçok ihtiyaçlarını karşılayacak, aynı zamanda da Pazarkapı’nın geleneksel kültürünü yaşatacak ve yansıtacak ticari ünitelerden oluşan alanlarımızın da ihalesini 26 Nisan’da yapmıştık. İhaleyi alan firmamız belediye binamızda olduğu gibi hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Süremiz 600 gün. İnşallah hızlı bir şekilde çalışma performansı ortaya koyan firmamız bu süre içinde projeyi bize teslim edecek. Projelerimizi yapan firmalarımızın teknik personelleri, çalışanlarına başarılar diliyoruz. Bu işleri denetleyen belediye personelimize ve başkan yardımcımız Erdoğan Beder Bey’e de başarılar, kolaylıklar diliyoruz. İnşallah hayırlısıyla güzel bir eseri şehrimize kazandıracağız. Güzel bir yaşam alanını ticari üniteleriyle birlikte, buradaki kültürel varlıklara da saygı duyarak onları da gün yüzüne çıkararak turizmin hizmetine sunacağız. Çünkü biz aynı zamanda tarihi bir alanın içerisindeyiz, sur içerisindeyiz. Buradaki tarihi ve kültürel özellikli yapılarımızı da ortaya çıkararak güzel bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Allah kazasız, belasız çalışmayı ve güzel bir şekilde bitirmeyi nasip etsin." diye konuştu.