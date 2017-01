Başkan Genç, yaptığı ve yapmayı planladığı proje ve hizmetleri anlattı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Genç, görev süresi içinde yaptığı ve yapmayı planladığı proje ve hizmetleri anlattı.

Toplantıya AK İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Konuşmasında Ortahisar Belediyesi’nin proje ve hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Genç, "85 mahallemizin tamamında 103 bin ton asfaltlama yaparak öngördüğümüz asfaltlama hedeflerimizi gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde öngördüğümüz 50 bin m3 yol betonlaması hedefinin tamamını icra ettik. 2016 yılı betonlama ve asfaltlama hedeflerimizi yüzde 100 gerçekleştirmiş durumdayız. Bütün yollarımızı görev süremiz bitmeden asfaltıyla, betonuyla tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi de budur. Gidişata baktığımız da da bu hedefimizi gerçekleştireceğimizi tahmin ediyorum" dedi.



Pazarkapı Projesi

Pazarkapı’da TOKİ’den 60 milyon TL’ye 20 dönümlük bir alan satın aldıklarını kaydeden Genç “Kaymakamlık binamız ile hizmet binamızı yapacağımız alanda büyük bir meydan ortaya çıkararak yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Burada eski Ortahisar kimliğini ortaya çıkaracağız. 2017 yılının nisan ayında projenin ihalesi yapılacak ve yine nisan ayında da projeye başlayacağız. Burada asıl amacımız Zağnos Deresi’ni ortaya çıkarıp o temel dokuyu tekrar oluşturmaktır. Projemiz, oranın dönüşümü açısından çok çok önemli bir projedir" ifadelerini kullandı.



Pelitli Kentsel Dönüşüm Projesi

"Pelitli Kentsel Dönüşüm Projemiz de hızla ilerliyor” diyen Genç “Burada 364 konutun inşaatı tamamlanarak hak teslim edildi. 301 adet konut, 1 adet cami ve ticaret merkezinin yapımının %40’ı da tamamlandı. Havalimanı yanında bulunan 41 adet işyeri, 1 adet cami ve sosyal donatı alanlarının yapım ihalesi yapıldı. Hafriyat çalışmalarına başlandı. 2018 yılının ilk aylarında proje hayata geçmiş olacak. Pelitli, Pazarkapı gibi kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.



Tünel Akvaryumu Projesi

Zağnos ve Tabakhane vadilerini yeraltından birleştirecek olan Tünel Akvaryum Projesi için de zemin etüdü ile gerekli jeolojik incelemelerin tamamlandığını kaydeden Genç, şunları söyledi:

“Maalesef deniz kenti olmamıza rağmen birkaç balık türü dışında hiçbir deniz canlısını tanımıyoruz ve bunları televizyonlar dışında hiçbir yerde de görmüyoruz. Bu, Karadeniz ile özdeşleşmiş Trabzon’a hiç yakışmıyor. Projemiz sayesinde deniz canlılarına karşı bir farkındalık ve bilinç oluşturabilirsek zaten amacımızı da gerçekleştirmiş olacağız. Okullarımızın geziler düzenleyeceği, ziyaret edeceği akvaryumumuz sayesinde çocuklarımız deniz canlılarına, su canlılarına başka bir gözle bakacak."



İpekyolu Projesi

Ortahisar’da turizmi canlandırmak için Mağmat Boğazı’nda yapmayı planladıkları Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi için fizibilite çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Genç, "Projemizin çalışmalarına bakanlıklar nezdinde devam ediyoruz. Doğayla iç içe olan ve bütünleşen bir proje... Projemiz valilik bünyesinde incelendi ve çok olumlu bulundu. Projemiz yaklaşık 850 dönümlük çok büyük bir mera alanını kaplıyor. O nedenle bakanlık tarafından bize devredilmesi gerekiyor. Gerekli izinler, kamulaştırma ve yasal prosedürler tamamlandıktan sonra çok uzun soluklu bir proje olacak. Proje kapsamında; Bilim Merkezi Kompleksi, piknik alanları, sosyal tesisler, Futbol Köyü, Tarihi İpek Yolu Yürüyüş Alanları, Seyir Terası ile sosyal tesisler yapılarak turizmin hizmetine sunulacak. Hayata geçmesiyle birlikte turizme dönük çok büyük ölçekli bir proje olacak. Turizm hareketliği daha da canlanacak” açıklamasında bulundu.



Tarih Müzesi

Trabzon’un müzecilik konusunda pek de zengin bir şehir olmadığını ve şehirde Trabzon Müzesi dışında kayda değer bir müzenin olmadığına dikkat çeken Genç “Tarih şehri olan ve geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan Trabzon’da bir tarih müzesinin eksikliğini yaşıyorduk. Ama son yıllarda bu eksikliğimizi kapatmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin açtığı Şehir Müzesi ve bizim açtığımız Tarih Müzesi ile müzecilikte önemli adımlar attık. Müzemizin arşivinde 7800 tane belge, 2200 tane fotoğraf var. Böylesine zengin eserlere sahip bir müze... Müzemizde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini çeşitli yönleriyle anlatan eserler sergileniyor. Müzemizi oda oda şeklinde tanzim ettik. Trabzon kent yaşamını, basın tarihini, Trabzonspor’u, şehrimizin kültür-sanat ve sosyal yaşantısını anlatan ayrı ayrı odalar şeklinde düzenledik. Öğrencilerimizin müzemizden yararlanması için ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle de bir protokol imzaladık" dedi.



Her mahalleye bir park

Genç, Ortahisar’ı hızla yeşile büründürmek için park yapımlarına devam ettiklerini hatırlatarak “Aydınlıkevler, Pelitli mahallemizdeki parklarımızı hizmete açtık. Her mahalleye en bir park yapmayı hedefliyoruz. Neredeyse boş bulduğumuz her alana fidan dikimi yapıyoruz. Bu konuda çok hassasız. Ortahisar Belediyesi’nin her mahalleye en az bir park yapılması hedefleri doğrultusunda çalışmaların büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Şu ana kadar büyük ölçekli 10 parkı hizmete açtık. Ayrıca kırsal mahallelerde de küçük ölçekli birçok park yaptık. Her bir mahallemize en az bir park hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın yararlanacağı temalı parklarımızı da bir yandan hizmete açıyoruz" diye konuştu.