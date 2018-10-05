Başkan Gümrükçüoğlu Araklı'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Araklı'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Gümrükçüoğlu Araklı dışında, Of, Sürmene ve Şalpazarı'nda etkili olan yağışların yollarda oluşturduğu tahribatın giderileceğini söyledi. Araklı'da selin etkili olduğu bölgelere giderek durumla ilgili ayrıntılı bilgi alan Başkan Gümrükçüoğlu yaraların sarılacağını belirterek “4 Ekim 2018 tarihinde Meteoroloji'nin de bildirmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi makine araç ve ekipmanıyla birlikte baskın yağışların olacağı ihtimaline karşı hazır hale gelmiştir. Şehir merkezindeki yerler en batıdaki Şalpazarı ilçemizden en doğudaki ilçemiz Hayrat'ın Pınarca'sına kadar tüm ilçelerimizde küçük heyelanlar seller orta ölçekte ve büyük olanlarda meydana geldi” dedi.

Kaşıkçı mevkiinde yaşanan afet ile ilgili de bilgi veren Gümrükçüoğlu “İlk andan itibaren 24 saat esaslı çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda kamunun diğer kuruluşları Karayolları Bölge Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü ile birlikte koordine bir tutum ve çalışma ile şehrin tümünde gereken müdahaleleri yapmayı sürdürmektedir. Camimiz, vatandaşımızın evi olsun onlarında çamurlarının boşaltılması, hasar gören eşyalarının yenilenmesi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Biz devletimize milletimize ve halkımıza güveniyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Bunların hepsini inşallah el birliğiyle temizleyip düzenleyip tekrar eskisinden de daha iyi yararlanılır hale getirmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Tüm halkımıza bölgemize şehrimize geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.