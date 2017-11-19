Başkan Gümrükçüoğlu, Belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Belediye çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Gümrükçüoğlu bu kez Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı çalışanları ile sabah kahvaltısında buluştu. Büyükşehir Belediyesinin Sera Gölü Tesislerinde düzenlenen programda mesai arkadaşları ile sohbet eden Gümrükçüoğlu, özverili çalışmalarından ötürü etti.

Mesai arkadaşları ile olan sohbetinde aile ortamında çalışmalarını sürdürmekte olduklarını belirten Gümrükçüoğlu, “Belediyecilik ve belediye mensupları bir aile ortamıdır. Hep birlikte kol kola omuz omuza halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediyecilik halka hizmettir. Belediyemiz halkımızın kendi kuruluşudur. Gayretli çalışmalarınızı görüyorum, takdir ediyorum. İnşallah bundan sonra daha da gayretli olacağız, çok daha titiz olacağız. Bizim işimiz halka hizmet etmektedir. Hepimiz bunun için varız. Belediyeler bunun için vardır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak biz Trabzon’un en büyük kuruluşuyuz. 4662 km2 alan hepimizin hizmet alanı, 780 bin insan hepimizin hizmet götürmek için gayret ettiğimiz halkımızdır. ‘Halkla hizmet Hakk’a ibadettir’ anlayışıyla hizmette gayret gösteriyoruz. Hepimizin eksiği olabilir ama önemli olan bu eksiklerden ders alıp onları da tamamlamaya gayret etmektir” diye konuştu.