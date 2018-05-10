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10 Mayıs 2018 16:47

Başkan Gümrükçüoğlu: “Emeklilerimizi ücretsiz taşımayanın sözleşmesini yenilemedim”

Emekliler Derneği Trabzon Şubesinin 21.

Başkan Gümrükçüoğlu: “Emeklilerimizi ücretsiz taşımayanın sözleşmesini yenilemedim”

10 Mayıs 2018 16:47

Olağan Kongresi’nde katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz olarak taşımayan özel halk otobüslerinin sözleşmelerini yenilemediğini ifade etti.


Burhan Bayraktar’ın yeniden göreve seçildiği kongredeki konuşmasında emeklilerin toplumlar için çok önemli bir ışık, çok önemli bir yol gösterici olduğunu kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “En basitinden 65 yaşın üzerindeki insanlarımız toplu taşıma vasıtalarından ve o şekilde hizmet veren bütün halk ulaşım vasıtalarından ücretsiz olarak yararlanıyor. Her hangi bir özel halk otobüsü bu uygulamayı uygulamıyorsa, sözleşmesi bittiğinde sözleşmesini katiyetle yenilemedim. ‘Yaşlıya yasanın sağladığı kolaylığı siz göstermiyorsanız sözleşmenizi yenilemem’ dedim. 2009’da ben göreve başladığım zaman maalesef 1972-73 model toplu taşıma otobüslerine binen emekli ablalarımız, abilerimiz otobüslere sessiz sedasız bindiğimizde ‘bu tabutluk gibi arabalarla bizi nasıl taşıyorsunuz’ dediklerinde, büyük bir azimle başlattığımız toplu taşıma otobüslerini yenileme çalışmalarımızda, bugün 130 yenilenmiş otobüsümüzle bütün şehirde taşınmalarımızı sürdürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini Sayın Cumhurbaşkanımızda da aynen takip ettiğini ve günlük hayata yansıtmak için her şeyi yaptığını hepimiz görüyor ve biliyoruz” dedi.


Olağan Kongresinde, mevcut başkan Burhan Bayraktar yeniden göreve seçildi.




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