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30 Kasım 2017 17:16

Başkan Gümrükçüoğlu, imar uygulaması yapılan mahallelerin sakinlerinin taleplerini dinledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yapım çalışmaları hızla devam eden Kanuni Bulvarı geçiş güzergahında bulunan mahallelerde yapılmakta olan imar çalışmaları nedeniyle mahalle sakinleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Gümrükçüoğlu, imar uygulaması yapılan mahallelerin sakinlerinin taleplerini dinledi

30 Kasım 2017 17:16


Ortahisar ilçesinin Çukurçayır, Gölçayır, Düzyurt, Gözalan ve Akoluk mahalleleri sakinlerinin 10 kişilik temsilci gurubunu makamında kabul eden Gümrükçüoğlu, “Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız” dedi. Bölgedeki tüm çalışmaların kanunlar çerçevesinde sürdürüldüğünü ifade eden Gümrükçüoğlu, “Kanuni Bulvarı inşaatı Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesinde sürdürülüyor. Başka alanlarda yapılmayıp da burada yapılan bir uygulama yoktur. Tüm çalışmalar kanunların emrettiği şekilde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların hepsinde yargı yolu açıktır. Yargının vereceği kararlar tüm kurumlar için bağlayıcıdır. Biz yerel yönetimiz, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın talepleri için her zaman girişimlerde bulunduk, bundan sonra da girişimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.




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