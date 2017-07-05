Başkan Gümrükçüoğlu konuklarını tarihi belediye binasını gezdirdi

etap kentsel yenileme alanı ve restore edilen tarihi Belediye binasını gezdirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Yıldız, Trabzon’a her gelişinde şehrin daha da güzelleştiğini gördüğünü kaydederken yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Gümrükçüoğlu’nu kutladı.

Devlet eski Bakanı Özak da Meydan Parkı’nın yenilenmesinin ardından ikinci etaptaki çalışmalarında tamamlanmasıyla bölgedeki tarihin en güzel şekilde ortaya çıkartıldığını kaydetti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Köseoğlu ise Trabzon’un her alanda önemli bir değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade ederken Başkan Gümrükçüoğlu’na çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Özak, Yıldız ve Köseoğlu’na ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Gümrükçüoğlu, tarihi Belediye binasındaki “Millet Balkonu” hakkında misafirlerini bilgilendirdi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in “Yeter Söz Milletindir” söylemini Trabzon’u ziyaretlerinde tarihi Belediye binasının balkonundan halka seslenişinde de ifade ettiğini belirten Gümrükçüoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, Türkiye’yi ayağa kaldırmak için siyasi yolculuğuna başladığında Trabzon’umuzu ziyaret etmiştir. Bu balkondan Trabzon halkına seslenerek “Yeter Söz de Karar da Milletindir” ifadesini ilk kez bu balkondan Türkiye ve dünyaya ilan etmiştir. Bu nedenle, Meydan Parkı II. etap kentsel yenileme çalışmaları kapsamında tarihi Belediye binamızın restorasyonu tamamlanınca bu balkona Trabzon halkının talebi doğrultusunda ‘Millet Balkonu’ ismi verilmiştir” dedi.