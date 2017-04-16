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16 Nisan 2017 12:35

Başkan Gümrükçüoğlu oyunu kullandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, referandumda oyunu Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi’nde bulunan Soğuksu Anadolu İmamhatip Lisesi’ndeki 2126 nolu sandıkta kullandı.

Başkan Gümrükçüoğlu oyunu kullandı

16 Nisan 2017 12:35


Sabah saatlerinde okula gelen ve oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Gümrükçüoğlu, “Bugün 2017’nin 16 Nisanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletimizin verdiği kararla birlikte yoluna devam edecektir. Barış ve kardeşlik içinde, karşılıklı anlayış içinde bütün vatandaşlarımızın tercihlerini kullandığı Trabzon’umuzdan; ülkemize, milletimize ve dünyaya barış ve kardeşlik, demokrasi, temel insan hak ve hürriyetleri mesajını veriyoruz. Tercihimiz ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın oylarını kullanmaları demokrasinin en temel tezahürüdür. O bakımdan herkesin oyunu kullanarak ülkesinin geleceğine yön vereceğini, hepimizin o bilinçle hareket edeceğini biliyoruz. Trabzon’umuzda hemşehrilerimizin verecekleri kararlar, bu ülkenin birliğini, beraberliğini, barışı ve kardeşliği, demokrasi ve temel insan hak ve hürriyetlerini iyice tescil etsin diye temenni ediyor, herkese saygılar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.




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