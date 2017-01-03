Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 15:29

Başkan Gümrükçüoğlu raylı sistem güzergâhlarını açıkladı

Başkan Gümrükçüoğlu raylı sistem güzergâhlarını açıkladı

03 Ocak 2017 15:29

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’a hafif raylı sistem kazandırmak için büyük bir çalışmayı titizlikle sürdürdüklerini ifade ederken raylı sistem güzergâhı hakkında bilgi verdi.
Hafif raylı sistem projesinin Akçaabat-Yomra arasında hazırlanmakta olduğunu belirten Başkan Gümrükçüoğlu, Akyazı ile Havaalanı arasındaki kısmın birinci etap olarak uygulamaya geçileceğini kaydetti. İHA’ya yaptığı açıklamada, raylı sistem çalışmalarına devam edilmekte olduğunu ve projede teknik olarak bazı değişikliklerin yapılabileceğini ifade eden Gümrükçüoğlu, güzergahlar hakkında özetle şunları kaydetti:

Akyazı-Havalanı arası gidiş-geliş olarak tasarlanıyor
“Akyazı’daki dolgu alanı bölgesindeki ana istasyondan kalkan raylı sistem, sahil alanından gelip, Beşirli istikametinden Yavuz Selim Bulvarı’na (Tanjant Yolu) girip, Yavuz Selim Bulvarı boyunca gelip Trabzon Evinin (Baro Binası) yanından geçerek Değirmendere’ya ulaşmakta, oradan yine şuandaki Otogarın önünden geçerek KTÜ C Kapısı’nı da geçerek Havaalanı’na (Havaalanı Kavşağı’na) ulaşan bir hattı ihtiva etmektedir. Bu hattı gidiş-geliş olarak projelendirmekteyiz.”

Meydan-Maraş Caddesi-Ayasofya
“Aynı hatta bir kol Trabzon Evinin yanından Atatürk Alanı’na (Meydan) girmekte, tek yön olarak Maraş Caddesi istikametinden Ayasofya Kavşağı’na ulaşmakta ve Hacı Ziya Habipoğlu Araçlı Alt Geçidi istikameti ile Yavuz Selim Bulvarı’na çıkmaktadır. Maraş Caddesi çift yön değil, sadece doğudan batıya tek yön olarak raylı sistemle buluşmaktadır.”

Beşirli-İtfaiye Kavşağı-Ganita
“Akyazı bölgesindeki istasyondan kalkan az önce güzergâhını çizdiğim hattın dışında ikinci bir hat ise Akyazı’dan Sahil Yolu’na girip İtfaiye Kavşağı’na kadar gelmekte, bir kolu buradan hareketle Atapark Kavşağı’nda Yavuz Selim Bulvarı’na ulaşmakta, bir kolu ise Ganita bölgesine gelmektedir. Bu hatta batıdan doğuya hizmet vermiş olacaktır.”

“2018’de inşaata başlarız”
Akyazı-Havaalanı arası raylı sistem inşaatına 2018 yılı içinde başlamayı planladıklarını vurgulayan Başkan Gümrükçüoğlu, “Hazırlamakta olduğumuz proje Akçaabat-Yomra arasını proje bedeli olarak kapsıyor, daha sonraki etaplarda diğer ilçelere doğru adım adım ulaşacak şekilde düşünülüyor. Projemiz Akçaabat-Yomra arasını kapsamakla beraber az öncede ifade ettiğim gibi birinci kısmı olan Akyazı temel istasyon alanından Havaalanı Kavşağı (Ali Osman Ulusoy Kavşağı) arasının yapımının 2018 yılı içinde başlatılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç