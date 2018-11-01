Başkan Gümrükçüoğlu, TTSO Yönetim Kurulu'nu bilgilendirdi

Trabzon'un büyükşehir statüsüne kavuştuğu 31 Mart 2014 tarihinden itibaren il genelinde seferberlik haline çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, bu tarihten sonra mahallelerde yaptıkları asfaltlama, betonlama, taş duvar, beton duvar, menfez gibi çalışmaların maliyetinin 400 milyon TL'ye ulaştığını söyledi. Gümrükçüoğlu, Trabzon tarihinde daha önceki hiçbir 5 yıllık dönemde bu denli büyük çalışmaların yapılmadığını söyledi.

Büyükşehir yapılanması öncesinde il genelinde 77 ayrı kurum tarafından sürdürülen içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının artık sadece Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Gümrükçüoğlu, “TİSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yılsonuna kadar tamamlanan yatırımlarla birlikte 650 milyon TL'lik yatırım sahaya tatbik edilmiş olacaktır. TİSKİ Genel Müdürlüğümüzün tamamladığı, devam ettiği ve yatırım programındaki toplam projelerin maliyeti 1.79 milyar TL'nin üzerindedir. Mart 2014'ten bugüne 400 milyon TL mahallelerimizdeki yol çalışmalarına, 650 milyon TL içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına belediyemiz tarafından harcanmıştır. Bunlar asli belediyecilik çalışmalarıdır ve cumhuriyet tarihi boyunca Trabzon'umuzda 5 yıllık bir dönemde böylesi çalışmalar yapılmamıştır” diye konuştu.

Asli belediyecilik çalışmalarına hızla devam ederken bir yandan da çok önemli projeleri Trabzon'a kazandırmakta olduklarını ifade eden Gümrükçüoğlu “Trabzon Botanik'i şehrimize kazandırdık. Çamoba'daki o 103 dönümlük alanı 40 yıldır her belediye başkanı şehrimize kazandırmak istemişi. Nasip oldu bu işi başardık. Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesine devam ediyoruz. Tam Otomatik katlı Otoparkın yapımını sürdürüyoruz. Tarihi Karagöz Meydanını yeniden şehrimize kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Cudibey İlköğretim Okulu ile Trabzon Öğretmenevini yeniden inşa ediyoruz. Meydan Parkı I. ve II. etabını tamamladık. Şimdi III. etabının ihalesini yapacağız. Meydan Parkı 2010 öncesinde adeta araçların, dolmuşların işgali altındaydı. Bugün orası 24 saat yaşayan modern bir merkez haline geldi. İlgili kamu kurumlarımızla birlikte kentsel dönüşümler, yol ve kavşak yatırımları devam ediyor. Kanuni Bulvarı Trabzon şehir merkezini iki kat büyütecek büyük bir yatırımdır. Trabzon her alanda tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor. Tamamladığımız çalışmaların yanı sıra şehrimizde bu şekilde devam eden onlarca projemiz var. Bunlar tamamlandığında şehrimiz çok daha müreffeh, çok daha çağdaş bir kent haline gelecektir” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, TTSO Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını da yanıtladı. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise başarılı çalışmalarından ötürü Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti. Hacısalihoğlu, “Şehrimizde çok ciddi işlerin yapıldığını görmek hepimizi oldukça mutlu ediyor” dedi.