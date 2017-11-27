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27 Kasım 2017 12:08

Başkan Gümrükçüoğlu, yabancı uyruklu öğrencileri ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gümrükçüoğlu, yabancı uyruklu öğrencileri ağırladı

27 Kasım 2017 12:08

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile bir araya geldi.


Karadeniz Uluslararası Öğrenciler Derneği (KULDER) tarafından düzenlenen “Dünya Beşten Büyüktür” konulu konferansın kapanış programının ardından yabancı uyruklu öğrencileri ağırlayan Gümrükçüoğlu, öğrencilere ülkelerinin gelecekleri olduklarını hatırlattı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyadaki tüm mazlum milletlerin gür sesi olduğuna değinen Gümrükçüoğlu şunları söyledi: “Sadece Türkiye’nin değil; ezilen, hor görülen, hakları çiğnenen bütün milletlerin, devletlerin ve dünyanın geleceği olarak sizlere çok güveniyoruz. Sizler birçok başka meşgale ile zamanınızı doldurabilecek olmanıza rağmen hangi ülkeden olursak olalım halklarınızın dertleri ile dertlenip, kendi ülke sorunlarınıza çalışan ve sorunların ortadan kaldırılması için çaba gösteren bir şuur, bir bilinç içindesiniz. Türkiye’deki öğrenim hayatınız ve öğrenim hayatınızın sonunda ülkelerinize döndüğünüzde, ya da dünyanın neresinde olursa olsun iş hayatına atıldığınızda asla unutmayın ki sizler ülkelerinizin, birlik ve beraberliğimizin geleceğisiniz. Hepiniz malumu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bütün dünyada güçlü olanların değil de haklının hukukunu dile getirmek için bir mücadelenin ses getireni oldu. Dünyadaki bütün ülkelerde kapalı kapılar altında konuşulan ama hür bir şekilde dile getirilemeyen bütün zulümlerin, ezilenlerin, mazlumların dile getirilmesi, bunun adeta haykırılarak BM Genel Kurulu’nda söylenebilmesi bir insani cesaret işiydi. Bir Müslüman’ın yapması icap eden ilandı bu. Peygamber Efendimiz’in söylediği gibi haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Çok aleni olarak kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi olarak bunu dünyaya ilan etmek gerekiyordu. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptı. ”diye konuştu.


Gecede, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, KULDER Başkanı Umut Özçelik ve öğrenciler hazır bulundu.




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