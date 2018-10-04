Başkan Gümrükçüoğlu'ndan ”Aday olacak mısınız?” sorusuna “Onu Allah bilir” cevabı

Basın mensuplarının “Aday olacak mısınız?” sorusuna Başkan Gümrükçüoğlu, “Onu Allah bilir” diye cevap vererek “Bu şehre, vatanıma ne hizmet gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok adaylı süreci saygı ile karşılıyorum. Her arkadaşım aday olmak ister. Kendi partim içinde olsun olmasın bu konuda adım atılması memnuniyet verici” dedi.

Başkan Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarla birlikte toplam borcunun 504 milyon TL olduğunu kaydeden Gülcemal projesinin ise şehrin çehresini farklı bir görüntü kazandıracağını söyledi.

Başkan Gümrükçüoğlu Gülcemal dolgu projesi içinde bir plajında yer aldığını ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Gülcemal ismi takılan sahil dolgu projemiz devam etmekte. Sahil dolgu projesi ile 800 bin metre karelik alanı Trabzon'a kazandırmayı hedefliyoruz. Yaşam alanları, sportif alanlar, kültürel alanları olmak üzere bir dantel gibi işleyerek projemizi gerçekleştireceğiz. Bu projenin şuanda dolgu alanı olana bölgesinde ikinci tahkimatı için ihale hazırlıkları tamamlandı. Proje içersinde Yalı Mahallesi'nden Ayasofya hizasına kadar bir plajın planlama ve çalışmasını da hazırlamaktayız” şeklinde konuştu.

Trabzon'da devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçüoğlu şunları kaydetti, “Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki tarihi Karagöz Meydanını yeniden şehre kazandırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgedeki okul ve öğretmenevi Hacıkasım Mevkii'nde yapılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek, sonrasında tarihi alan boşaltılarak aslına döndürülecektir. Tarihi Karagöz Meydanının yeniden şehre kazandırılması projesi çerçevesinde yıkılacak olan Trabzon Öğretmenevi ve Cudibey Ortaokulunun Tabakhane Mevkii'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülüyor” diye konuştu.

"Katlı otopark 310 araçlık olacak"

Katlı otoparkın 310 araçlık olacağını hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu, “Yavuz Selim Bulvarı'nın güneyinde yer alan alanda 25 milyonun üzerinde toplam kamulaştırmayla birlikte şehrin en merkezi yerindeki katlı otopark yapımı devam etmektedir. Katlı otopark yapımıyla birlikte 310 araçlık otopark oluşturulacak. 310 aracımızın belirlenmesinde Yavuz Selim Bulvarı'ndaki giriş ve çıkış trafiğinin ancak o kadar araç sayısına cevap verileceğinin hesaplanması sonrasında belirlenmiştir. Daha sonradan yerin altında, Tanjant Köprüsünün alt bölgesine doğru 750 araçlık otopark yapılacağını beyan ettiğim sözün her zaman arkasındayız” ifadelerini kullandı.

"Botanik Parkı 11 milyon TL'ye mal oldu"

Çamoba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Botanik Parkının bölge ve ülke tanıtımında fayda sağlayacağını kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Çamoba Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 103 dönümlük arazi üzerinde, yaklaşık 11 milyon TL maliyetle Trabzon Botanik tamamlandı. 24 ay içerisinde bu projemizi hizmete soktuk. İçerisindeki tek katlı binalara dokunulmamış, yöresel mimariye uygun olarak yapılmıştır. Şehrimizde hayata geçirilen botanik park bölgemizin ve ülkemizin tanıtımında fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

“Hafif raylı sistem projesi bakanımıza teslim teslim edildi”

Hafif raylı sistem proje çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Gümrükçüoğlu, ”Hafif raylı sistem proje çalışmaları tamamlandı. Proje Akyazı'da ki ana istasyondan, batıda Akçaabat, Akçakale'ye kadar uzanmakta. Ardından Yavuz Selim Bulvarı istikametinde gelmekte olup Değirmendere bölgesinden Üniversiteye bir kol verdikten sonra C kapısından havalimanına ulaştıktan sonra Arsin Sanayi Bölgesine kadar uzamaktadır. Hazırlanan projenin Ulaştırma ve Altyapı bakanlığına teslimi gerçekleşmiştir. Ayrıca şehrimizin evladı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Cahit Turhan'ın bizzat kendisine dosya ve bilgi de arz edilmiştir”dedi.

Protokol camisi diye bir şey olur mu?”

Pazarkapı'ya özel bir önlem verdiklerini belirten Başkan Gümrükçüoğlu buraya yapılan camiyi eleştirenlere karşı çıkarak “Hopa'dan, Pazar'dan, Rize'den, Çayeli'nden, Gümüşhane'den Torul'dan herkesin gelip toplanıp hırdavatsa alacağı, alışverişini yaptığı Trabzon'un tarihi buluşma yeri Pazarkapı'dır. Buraya özel önem veriyoruz. Pazarkapı alanının en iyi şekilde kentsel tasarımıyla kadim şehre kazandırmanın çalışmaları sürüyor. Burada tartışmalar oluşturuluyor, protokol camisi diyorlar. Protokol camisi diye bir şey olur mu? Müslümanların, halkın, şehri camisi olur. Bu caminin sahibi Trabzon halkı adına Trabzon Büyükşehir Belediyesidir" açıklamasında bulundu.

“Şu anda yatırımlara rağmen toplam borç 504 milyon TL'dir”

Büyükşehir Belediyesinin toplam borcu yatırımlarla birlikte 504 milyon TL olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, “Trabzon, bütçeden belediyelere gelir konusunda mağduriyet yaşamasına rağmen belediyeler arasında en iyi durumda olan şehirlerdendir. Trabzon Büyükşehir kurulurken hiçbir ilçeye kendilerinin kanunen devralmak zorunda olduğu borç dışında hiçbir borç bırakmadım. Son kuruşuna kadar devraldım. 250 milyon borçla Büyükşehir Belediyesi kuruldu. Su Kanalizasyon İdaresini 230 milyon borçla devraldık. Yani toplamda 480 milyon borçla kurulduk. Şu anda bu yatırımlara rağmen toplam borç 504 milyon TL'dir” diye konuştu.

Trabzon şehrinin öncelikleri

Trabzon'un önceliklerini sıralayan Başkan Gümrükçüoğlu, “Trabzon'un önündeki 1. iş havalimanıdır. 2. sırada endüstri yatırım adası gelir. 3. sırada ise Güney Çevre Yolu Projesi'dir. 4. önemli proje ise yüz yılın hayali olan Demiryolu projesidir. Demiryolunun projesi bildiğiniz üzere ihale edildi. Ardından 5. olarak üretim konusunda artırım yapmalıyız. Ciddi bir programla fındığın verimini çoğaltmalıyız. Biz dönümünden 60 kilo 70 kilo alıyoruz. İtalyan ise dönümünden 250-300 kilogram ürün alıyor. Bölge turizmine her yönüyle destekler çoğaltılmalıdır. Ardından yeni ve sistemli programla dizayn edilmelidir” ifadelerini kullandı.