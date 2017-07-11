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11 Temmuz 2017 09:51

Başkan Sağıroğlu’ndan demokrasi şehidinin mezarına ziyaret

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 15 Temmuz demokrasi şehidi Sedat Kaplan’ın kabristanlığını ziyaret ederek, ailesi ile bir araya geldi.

Başkan Sağıroğlu’ndan demokrasi şehidinin mezarına ziyaret

11 Temmuz 2017 09:51


Trabzon’un Yomra ilçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 15 Temmuz demokrasi şehidi Sedat Kaplan’ın kabristanlığını ziyaret ederek, ailesi ile bir araya geldi. Şehit Kaplan’ın annesi Ören Kaplan ile birlikte bir süre sohbet eden Başkan Sağıroğlu, vatan hainlerinin 15 Temmuz gecesinde 40 yıllık bir planın son sahnesini hayata geçirmeye çalıştığını ancak aziz milletin dik duruşu sayesinde bunu başaramadıklarını söyledi. Sağıroğlu, “Bu son sahneye aziz milletimiz dik duruşu ile birlikte son verdi. Vatanına sahip çıkan, meydanlara koşan, tankların önünde duran vatandaşlarımızı birileri hesap edemedi. Hainler, tanklarını, toplarını hazırlarken akıllarına bir şeyi getiremedi. O da bizim insanımızın iman dolu yüreği. Şehidimiz Sedat Kaplan’da o kahramanlardan bir tanesi. Bizim yavrumuz tedavi için kardeşi ile Ankara’ya gitmişti. Cep telefonuna gelen bir mesajla sokağa çıktı. Yüreğini ortaya koydu. Kahpe bir kurşunla şehit oldu. Allah onlardan razı olsun. Tarih, vatanı ve milleti uğrunda canını veren demokrasi şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacak. Sizler onların bize emanetisiniz. Bizler sizlerin her zaman yanında ve emrindeyiz" dedi.


Başkan Sağıroğlu’nun ilgi ve alakasına teşekkür eden anne Ören Kaplan ise, “Sedat’ım ölmedi. O her zaman benimle. Sedat benim için çok farklıydı. Benim dert ortağımdı. Onun ölümüne neden olan, hala daha onların arkasında duran hainlerin cezasını Allah-u teala verecektir. Devletimiz arkamızda durdu. Gerekli yardımları yaptılar. Oğlumun mezarı yapıldı. Her zaman yanımızdalar. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.




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