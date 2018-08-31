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31 Ağustos 2018 14:21

Başkan Sarıalioğlu, Çataldere Mahallesi sakinleriyle buluştu

Of’u katılımcı bir anlayışla yöneterek adım adım gezen Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Çataldere mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Sarıalioğlu, Çataldere Mahallesi sakinleriyle buluştu

31 Ağustos 2018 14:21


Bölge sorunlarının tespitinde ve çözümüne yönelik önerilerde vatandaşlardan büyük katkı aldıklarını ifade eden, göreve geldiği ilk andan itibaren istişarelere önem veren Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Çataldere Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalleli Başkan Sarıalioğlu’na merak ettiği tüm soruları sorma fırsatı bulurken, Başkan Sarıalioğlu şikayet ve talepleri tek tek not aldı. Görüş ve taleplerini doğrudan Sarıalioğlu’na iletme fırsatı bulan mahalle sakinleri, hizmetlerinden ötürü Başkan Sarıalioğlu’na teşekkürlerini iletti.


“Mahalle buluşmaları ve halk günleri vasıtasıyla herkese ulaşmaya çalışıyoruz”


Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, Mahalle sakinlerine veda etmeden önce “Mahalle buluşmaları ve halk günleri vasıtasıyla herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bu buluşmalar sayesinde sizlerin önerilerini dinliyoruz. Birlikte Of olma adına görüşleriniz bizler için çok önemli. Büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdine ulaşmanın gayretindeyiz” dedi.


Çataldere Mahallesi sakinleri ise, "Bu tür toplantılarda mahallemizin sorunlarını belediye başkanımıza iletme fırsatını buluyoruz. Vatandaşların görüşlerini aktarabiliyoruz. Belediyelerimizin mahallelerimizdeki yatırım ve projelerini istişare ediyoruz. Bunun için de Başkan Sarıalioğlu’na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.




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