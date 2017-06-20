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20 Haziran 2017 11:59

Başkan Türkmen belediye personeli ile iftar sofrasında buluştu

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, belediye personeliyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Başkan Türkmen belediye personeli ile iftar sofrasında buluştu

20 Haziran 2017 11:59


Başkan Türkmen’in verdiği iftar yemeğine Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Belediye bünyesinde çalışan memur ve işçiler katıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen iftar sofrasında yaptığı konuşmada, Akçaabat Belediyesi’nin her geçen gün gelişerek büyüdüğünü ve daha kaliteli hizmetler vermeye devam ettiğini belirtti. Bunu tüm çalışanlarla birlikte başardıklarının altını çizen ve daha çok şeyler başaracaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Türkmen, birlikte aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Başkan Türkmen, “ Ailemizin çok değerli mensupları, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu Ramazan akşamı iftar vaktinde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz Belediye olarak Akçaabat’ta kalabalık ve büyük bir aileyiz. Kültür, sanat ve turizm şehri olan Akçaabat’ta birlikte büyük hizmetler yaptık. Yaptığımız her hizmette sizlerin emeği var” dedi.




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