Başkan Türkmen orucunu ‘İftar Sofrası’nda açtı

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan Ayı’nda Akçaabat Belediyesi’nin kurduğu İftar Sofrası bir ay boyunca eski tekel binasının ayrılan bölümünde aile ortamı sıcaklığında Akçaabatlıları ağırlıyor.İhtiyaç sahipleri ve öğrenciler başta olmak üzere tüm halka Ramazan Ayı boyunca hizmet veren iftar sofrasının konuğu ise Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen oldu.

Oruçlarını Akçaabat Belediyesi’nin kurduğu iftar sofrasında açan vatandaşlar; yemeklerin kalitesinden, zengin ve doyurucu menüden memnun kaldıklarını belirtti. İftardan sonra Başkan Türkmen’le bir süre sohbet edip düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, “ Yemekler çok güzel, aile sıcaklığında bir ortam, personel vatandaşa karşı güler yüzlü. Halkın isteklerini, beklentilerini karşılayacak düzeyde bir organizasyon olmuş. Başta Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.