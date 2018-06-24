Başkanlar oylarını kullandı

Gümrükçüoğlu oyunu Ortahisar ilçesinin Soğuksu Mahallesi’ndeki Hasan Ali Yücel İlkokulu’nda 2141 nolu sandıkta oy kullanırken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç oyunu Yalıncak İlkokulu’ndaki 1296 nolu sandıkta eşi Arzu Genç ile birlikte kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarında bulunan Gümrükçüoğlu, seçimlerin demokrasinin en güzel tezahürü olduğunu söyledi. Yurt genelinde olduğu gibi Trabzon’da da insanların özgürce sandık başına gittiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, “24 Haziran 2018 seçimlerinde, tüm ülkemizde ve Trabzon’umuzda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğini seçimini gerçekleştirmekteyiz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Trabzon’umuzda da tam demokratik bir ortam içinde insanlarımız siyasi tercihlerini yapmaktalar. Demokrasinin en güzel tezahürü olan seçimlerin ülkemize, Trabzon’umuza, aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor; devletimizin, milletimizin, bayrak ve vatanımızın bu güzel demokratik tezahür ile birlikte çok daha ileriye, çok daha güzel günlere yürüyeceğine inanıyorum. Sonuçlar ‘hayırlı olsun’ diyorum. İyi ki demokrasi var” şeklinde konuştu.

Türkiye’de siyasi istikrarın sürmesinden yana oyunu kullandığını ifade eden Başkan Ahmet Metin Genç ise “24 Haziran Genel seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Seçimlerin ülkemize, milletimize ve vatanımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Artık bundan sonra bütün siyasi partiler iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye’nin daha da güçlenmesi ve kalkınması için mücadele etmeli. Herkes sandıktan çıkan sonuçlara rıza göstermeli. Ülkemizin içinde bulunduğu sürecin zararsız bir şekilde atlatılması için birlik ve beraberliğimizi mutlak surette korumalıyız" diye konuştu.