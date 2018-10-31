Başsavcılık o olayla ilgili açıklama yaptı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde küçük yaşta kız çocuğunun tacize uğraması ve tacizcinin gözaltına alınarak cezaevine gönderilmesiyle alakalı açıklama yaptı.

Başsavcılığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şahsın gözaltı sürecine değinilerek "Trabzon ili Ortahisar ilçesinde 29.10.2018 günü meydana gelen kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili olarak, bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde 'gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığı, internette yayınlanan görüntüler ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldığı...' şeklindeki ifadelere yer verilmiş ise de olay mahallini gören işyeri kamerasından elde edilen görüntülerin Başsavcılığımıza ulaşması üzerine, henüz olay, habere konu olmadan, 30.10.2018 günü şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiş, sonrasında şüpheli şahıs Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınması sağlanmıştır. Bilahare şüpheli, 31.10.2018 günü cinsel istismar suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konulmuştur. Dolayısıyla, sosyal medyada yayınlanan olaya ilişkin görüntülerin, Cumhuriyet savcısı tarafından izlenmesine rağmen, şüphelinin serbest bırakılması söz konusu değildir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı her daim, Trabzon halkının huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.