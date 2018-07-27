Bebekler fidanlarıyla büyüyecek

Daha önce de "Bir Fidan Bir İnsan" kampanyasını hayata geçiren Ortahisar Belediyesi yeni projesiyle bebek sahibi olan ailelere fidan hediye ederek, bu konuda bilinç oluşturmayı hedefliyor. Projenin ilk ayağı kapsamında Numune Hastanesi’nde bebek sahibi olan annelere çam fidanı hediye edildi. Ayrıca hastane bahçesinde Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Közen, Trabzon İl Sağlık Müdürü vekili Dr. Kemal Süleyman, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Usta, Numune Hastanesi Başhekimi Hülya Kılıç ile birlikte fidan dikimi yaptı. Ortahisar Belediyesi bugüne kadar 32 bin 640 adet fidan, ağaç, ağaççık, çalı ile 341 bin 686 adet çiçek dikimi yaptı.

Proje sayesinde bebeklerin fidanlarıyla birlikte büyüyeceklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilerleyen günlerde projeyi daha yaygınlaştıracaklarını kaydederek, "Ortahisar’ı yeşillendirmeye çok önem veriyoruz. Bu amaçla da hem fidan dikimini özendiriyoruz, hem de bu doğrultuda bilinç oluşturmaya gayret ediyoruz. Gerek öğrencilerimizle, gerekse vatandaşlarımızla bugüne kadar çok sayıda fidanı toprakla buluşturduk. Bu projemiz de "Bir Fidan Bir İnsan" kampanyamızın devamı niteliğinde. Fidan hediye ettiğimiz ailelerin bebekleriyle birlikte fidanlarımız da büyüyecek. Ve bebekler ilerleyen yıllarda yetişkin bireyler olarak bu fidanların kendileri için dikildiğini bilecekler ve çok hoş bir hatıra olacak diye düşünüyorum. Yaklaşık olarak Ortahisar Belediyemiz kurulduğu günden bu yana 32 bin 640 adet fidan, ağaç, ağaççık, çalı ile 341 bin 686 adet çiçek dikimi yaptı. Bu çok önemli bir rakamdır. İnşallah, bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız. Yaptığımız bilinçlendirme çalışmalarıyla hem çocuklarda hem de vatandaşlarımızda fidan dikimi konusunda bir duyarlılık oluştu. Bundan sonra da belediye vatandaş işbirliğiyle çeşitli kampanyalar düzenleyerek Ortahisar’ımızı daha yeşil bir hale getireceğiz. Çalışmalarımız sayesinde belli bir netice elde ettik bundan da oldukça mutluyuz. Dolayısıyla bu alanda da belli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. İlçemizde boş bulduğumuz uygun alanlara fidan dikimi yapacağız. Eğer vatandaşlarımıza 7’den 70’e bu bilinci aşılayabilirsek Ortahisar’ımız daha yeşil, daha yaşanabilir, daha ferah bir hale gelecektir." diye konuştu.