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21 Haziran 2017 16:29

Beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları konuşuldu

Trabzon’da sporun sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılacağı spor çalıştayının tarama toplantılarına start verildi.

Beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları konuşuldu

21 Haziran 2017 16:29


Kadir Özcan Tesisleri’nde yapılan ilk toplantıda beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları görüşüldü. BESYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş ve Doç. Dr. Vedat Ayan’ın moderatörlüğünde yapılan toplantıya çok sayıda beden eğitimi öğretmeni katıldı, sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Öğretmenler, spor salonlarına uzaklık, malzeme yetersizliğinden yakındı, Milli Eğitim yöneticilerinin spora olan ilgisizliğini dile getirdi, Spor Köyü Kurulması fikrini dile getirdi.


Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, beden eğitimi öğretmenlerinin sorunlarının tespitinin ardından futbol antrenörleri, amatör spor branş antrenörleri, spor kulüpleri yöneticileri ile ve faal sporcu velileri ve spor yapan orta yaş üstü bireylerle tarama konferansları gerçekleştireceklerini, 5 ayrı oturumun ardından hazırlanacak olan raporun 16 Eylül 2017’de yapılacak geniş katılımlı Spor Çalıştayında değerlendirileceğini söyledi.




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