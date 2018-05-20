Beşikdüzü’nde deniz kazasında ölen 38 kişi anıldı

Doğu Gözaçan Parkı’ndaki Deniz Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreni hayatını kaybedenler anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Tören sırasında anıt önüne üzerinde elim kazada hayatını kaybedenlerin fotoğrafların bulunduğu pano konuldu. Törende konuşan Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, ölen 38 vatandaşın anısını unutturmamak ve bu tip kazaların bir daha olmaması için her yıl bu törenleri tekrarladıklarını belirterek, “Ateş düştüğü yeri yakar. Deniz tarihine baktığımızda böylesi büyük bir kaza daha olmadığını görüyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, geçmişi anmanın ve geçmişten ders çıkartmanın ancak hatırlamak ve anmakla mümkün olduğunu dile getirerek, “Deniz kazaları gemilerin kapasitelerinin çok çok üzerinde yolcu almalarıyla meydana geliyor. Kazaları önlemek için anmak ve tekrarını önlemek gerekiyor. Ne yapabiliriz sorusunu bu hafta Beşikdüzü’ndeki okullarımızda deniz kazası çocuklarımıza anlatılmalı. Her yıl bu konuda programlar düzenlenmeli yaptığımız hatanın ne olduğu anlatılmalı. Bunu her yıl tekrarlamalıyız ki vatandaşımızın kafasına bunun nakşedebilelim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Liman mevkiinde kazada vefat edenlerin anısına denize çelenk bırakıldı, sahilde bulunan Mavi Karadeniz adlı geminde Kur-an’ı Kerim okunarak dualar edildi.