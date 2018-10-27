Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan Beşirli Spor Temalı Park'ın yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yasal ihale sürecinin tamamlanmasıyla başlayacakları çalışmalarla Beşirli sahilinde 55 dönümlük alanı yeşilliğin içinde bir spor aktivite ve yaşam alanı haline getireceklerini söyledi.

Ortahisar ilçesinin Beşirli Mahallesi'ne çok önemli bir sosyal ve sportif alan kazandıracaklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “9 sene önce bu alana diktiğimiz fidanların çok güzel ağaçlar haline geldiğini görmek bizleri çok sevindiriyor. Şimdi burada yapacağımız çalışma ile Trabzon'umuz yeşilliklerin içinde çok güzel bir spor aktivite ve yaşam alanı kazanacaktır. Konuyla ilgili proje çalışmalarımızı tamamlayarak yapım ihalesinin tarihini belirlemiş durumdayız” dedi.

Beşirli Spor Temalı Park Projesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu, “Burası ailelerimizin çocuklarıyla rahatlıkla zaman geçirebileceği, eğitici ve öğretici bir alan olacaktır. Bu alanda sosyal tesis, yürüyüş yolu parkuru, açık alan (fitness alanı), mescid ve şadırvan, bisiklet yolu parkuru, kamelyalar, açık alan-masa tenisi, oturma dinlenme alanları, çocuk oyun alanı, açık alan-satranç, engeli çocuk oyun alanı, basket ağacı, kaykay pisti ve otopark alanı bulunacaktır. Yapım ihalesinin ardından başlayacağımız çalışmaları inşallah kısa sürede tamamlayarak bu önemli hizmeti şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.