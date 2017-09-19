Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir süre önce gerçekleştirilen kanun değişikliği sonucu yapım sürecinin önü açılan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’yle ilgili olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Orhan Kılınç, Şube Müdürü Kemal Oğuz ve Uzman Eyüp Güder’den oluşan heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen teknik toplantıya katıldı.

TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve proje koordinasyon ofisi uzmanları ile bir toplantı yapan heyete, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bakanlık heyetinin, TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nde bundan sonraki sürece ilişkin yapılacak çalışmaları değerlendirdiğini ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, “Hazırlanan yönetmelik üzerinde ayrıntılı bilgi sunumunda bulundular. Endüstri Bölgesinin bölgemiz için en faydalı şekilde ve en kısa zamanda hayata geçirilmesi içinde yapılacak çalışmalar hakkında da görüş alış verişinde bulunduk. Teknik toplantıda endüstri bölgeleri için hazırlanan yönetmeliğe paralel olarak Trabzon’da kurulacak olan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi yatırımı ve işletim sistemi yönetmeliklere bağlı olarak karara bağlandı. Trabzon özelinde yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Bakanlığın projeye dört elle sarıldığını ve üstün bir çaba gösterdiğini görmek bizleri sevindirdi. Bakanlık heyeti, zaman kazanmak adına Trabzon’da yürüttüğümüz çalışmalardan da oldukça memnun kaldı” dedi.

Eren ve Hacısalihoğlu, Bakan Faruk Özlü ile görüşecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile de TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi çalışmaları hakkında önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı M. Şadan Eren ile bir görüşme yapacaklarını aktaran Hacısalihoğlu, “Bakanımız Faruk Özlü ile Trabzon’da bir toplantı yapmıştık. Bu toplantının ardından Bakanlık heyeti tarafından Trabzon’da teknik çalışmalar üzerinde ayrıntılı bir toplantı daha gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde tekrar Bakanımızla bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Hacısalihoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün özel ilgisi sonucu TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi proje çalışmalarının gerek bakanlıklar düzeyinde gerekse yerelde hızla yürütüldüğünü dile getirdi.

TTSO yetkilileri ve bakanlık heyeti teknik toplantının ardından Arsin’e giderek, TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nin yapılması düşünülen alanda da saha incelemesi gerçekleştirdi.