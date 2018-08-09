Siber güvenlik sektörünün önde gelen dört markası tarafından 10 ilde gerçekleştirilmesi planlanan Secure Day etkinliğinin beşinci durağı Trabzon oldu. Bir Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte . İlhan & Duman Avukatlık Ortaklığı’ndan Av. Hatice Name Parlak , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen yükümlülüklere uyulmaması halinde, şirket yetkililerinin 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Tribünden atılan yabancı maddeyle yaralanan ve başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in sağlık raporunun internette yayılması nedeniyle ilgili hastaneye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari para cezası verildiğine dair çıkan haberlerle ilgili konuşan İlhan & Duman Avukatlık Ortaklığından Av. Hatice Name Parlak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) amacının, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olduğunu belirtti.

Hastanın sağlık verilerini, rızası alınmadan kamu oyuyla paylaşılması halinde hapis cezasının olabileceğini kaydeden Parlak, “Sağlık verileri, özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu kişinin ilgili rızası alınmaksızın kamu oyuna ifşa edilmesi, sosyal medyada yayılması kanuna aykırılık teşkil edecektir. Hastane veri sorumlusu sıfatıyla bundan sorumlu olduğu gibi yayan kişiler hakkında, personel hakkında da hapis cezası uygulanması gündeme gelebilir. Hapis Cezası TCK 136 maddesinde çok net ifade edilmektedir, 2-4 yıla uzanan hapis cezası uygulanması gündeme gelebilecek” dedi.

Günümüzde siber saldırılar hala sürüyor

Siber saldırılar konusunda sunum yapan Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu günümüzde saldırıların hala sürdüğünü ifade ederek, ” Günümüzde siber saldırılar hala devam ediyor. Bu siber saldırılara karşı hayatta kalabilmek için maalesef ki en büyük etken çalışanların eğitim alıyor olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili bilinçlendirme toplantılarına katılıyor olması gerekiyor. Bizim de yaptığımız etkinliklerin başlıca nedenlerinden biri de bu. Çok yaygın olan fidye virüsüyle ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi maalesef şirketlerin bir çoğu bu fidyecilere fidye paralarını ödüyor olması. Burada iki tane sıkıntı var. Biri tanesi verilen fidyelerin karşılığında verilmeyen veriler var. Aynı zamanda da bu saldırganları bir anlamda finanse etmeye devam ediyor oluyoruz. Doğal olarak bu saldırılar maalesef bitmeden artarak devam ediyor. Burada şirketlerin ilk yapmaları gereken şey bu tür fidye virüsü içeren mailleri veya linkleri tıklamamaları personel olarak bilgilendiriyor olmamız gerekir. Sistemlerinde antivirüs ve giriş seviyelerindeki güvenlik katmanlarıyla güçlendiriyor olmaları gerekiyor. Kesinlikle bir yedekleme ürünü kullanıyor olmaları gerekiyor “ diye konuştu.

“Hiç bir banka sosyal medya üzerinden hiç bir müşterisine hediye vermez”

Bilim suçları Uzmanı Emekli Polis İsa Altun’da kredi kartı kullananlara uyarılarda bulunarak hiç bir bankanın sosyal medya üzerinden hediye vermeyeceğini hatırlatarak, “son günlerde sosyal medya üzerinden oltalama tabir ettiğimiz yani fişing usulu dolandırıcılıklar da bir artış var. Özellikle belirtilen linge tıklamanız gerekiyor deniliyor ve 1 saat içerisinde sosyol medya hesabı üzerinden filan bankaya işlem yaparsanız 50 adet telefon, 50 adet ev gibi vaatlerde bulunuluyor. Oltalama tabir bu tabirde bu tür vaadlere kandığı için kandırılıyor. Otomobil, para, cihaz hediyesi adı altında hiç vaade inanmaması lazım. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 200 kişinin sorgusuna girdim. Hepsi oltalama tabir dediğimiz dolandırıcılığın mağduru oldular. Hiç bir banka sosyal medya üzerinden hiç bir müşterisine hediye vermez. Kesinlikle kendi web sitesinden bunu duyurur. Özellikle bankada parası olanlar eğer işlem yapacaklarsa mutlaka bankanın resmi web sitesinden yapsınlar. Bankacılık işlemi yapıyorlarsa mutlaka bir antivirüs yazılım hesabı kullansınlar ve adres çubuğundan girsinler. Yani URL adresinden girmek suretiyle bankanın hesabına işlemlerini yapabilirler. Diğer türlü hiç bir vaade kanmasınlar, çünkü vaatler üzerinden insanlar istismar ediliyor.ve maddi ve manevi kayıplar yaşanıyor. İşin kötü tarafı kredi kartı dolandırıcıları kredi kartı ve bankacılık bilgilerini derin internet üzerinden İspanya, Brezilya, Arjantin ve Orta Amerika ülkelerine derin internet üzerinden bilgileriniz gidiyor ve kartlar orada kullanıma giriyor. Burada en büyük sıkıntı Türkiye uluslararası antlaşmalara imza attığı için bu kredi kartlarının suistimalinden dolayı yazışmalar ve mahkemeler uzun sürüyor ve çok büyük kayıplar yaşanıyor. Bazen bir karta 10-15 bin gibi para çekilmesi oluyor. Artık dolandırıcılar ekrandan girmeye başladı, kapıdan pencereden değil günümüzün dolandırıcıları ekrandan giriyor. Bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Kredi kartlarımızı sosyal medya üzerinden veya MSN üzerinden hiç bir kimseye vermememiz lazım. Çünkü sizin hesabınızı ekleyebilirler. Hesabınızda siz arkadaşınızla konuşuyor gibi bilgilerinizi verirseniz karşı taraf bunu derin internet üzerinden suç örgütlerine aktarabilir” dedi.