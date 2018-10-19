Bin 200 sporcunun katılacağı 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali Trabzon'da yapılacak

Trabzon'da Aralık Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda yapılacak olan Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finaline yaklaşık bin 200 sporcu katılacak. Antrenör, veliler ve sporseverlerle birlikte 13-16 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan finallerde binlerce kişi Trabzon'da gerçekleşecek olan bu heyecana tanıklık edecek.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret eden Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Hüseyin Özer, Yüzme İl Temsilcisi Funda Çelik, TOHM Antrenörü Göktuğ Kemerkaya ve İl Hakem Kurul Üyesi Hasan Tosun, finallerle ilgili değerlendirme yaptı. Müdür Öztürk, “Bu şampiyonanın Trabzon'da yapılması önemli. Zira bu kent alt yapısı ile bu tür geniş katılımlı organizasyonlara hep hazır” dedi.

Teknik Kurul Üyesi Hüseyin Özer ise şampiyonanın, bayan - erkek olmak üzere 50, 100 ve 200 metre kelebek, 200 m F.Karışık, 200 metre karışık, 50, 100 ve 400m serbest, 50, 100 ve 200 m sırtüstü, 50, 100 ve 200 m kurbağalama, 100 m kelebek, 4x100 ve 6x50 MIX.serbest kategorilerde yapılacağını söyledi.

Yüzme İl Temsilcisi Funda Çelik de, “ Trabzon zaten bir spor kenti ve bu önemli etkinliğe her yönüyle hazırız” diye konuştu.