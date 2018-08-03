Bin 461 gün sonra bırakıldıkları derelerde incelendiler

Akarsuda yakalanan damızlık alabalıklardan üretilen yavrular Altındere Alabalık Üretim Merkezinde 8 ay süreyle büyütülen yavru balıklar markalanarak 1 Ağustos 2014 tarihinde doğaya salımları yapılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü ile KTÜ. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ile birlikte yürütülen Markalama-İzleme Projesi kapsamında markalı alabalıklar belirli aralıklarla yeniden yakalanarak doğal ortama adaptasyonları takip ediliyor.

Bu maksatla Çaykara ilçesinde yapılan arazi çalışmasında, bin 461 gün sonra markalı balıklar yakalanarak yeni bilgileri kayıt altına alındı. İzleme çalışmasında bin 461. gününde markalanıp bırakılan balıklar tekrar yakalanırken arazi çalışmasında Trabzon Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz , Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı, Prof. Dr. Nadir Başçınar, Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu ve Trabzon Şube Müdürü Akif Ümüzer gelinen son noktayı yerinde görme fırsatı buldu.

Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, arazi çalışması sırasında yakalanan kırmızı benekli doğal alabalıkta markalama işlemi yaparak tekrar suya salımını yaparken, Altındere Alabalık Üretim Merkezi’nde doğal alabalık üretimi ve orman içi su kaynaklarının balıklandırılması maksadı ile her yıl belirlenen program kapsamında balık üretimi gerçekleştiriliyor. Ülkemizin farklı illerinde aynı akarsudan elde edilen anaçlardan üretilen yavru balıkların salım çalışmaları devam ettiği belirtilirken, Altındere Alabalık Üretim Merkezi’nden bu yıl çeşitli su kaynaklarına 2 Milyon 200 bin adet yavru kırmızı benekli doğal alabalık salımı gerçekleştirildiği kaydedildi.