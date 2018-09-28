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Bin 500 güvenlik görevlisi ve aileleri sağlık hizmeti alacak

Trabzon Medical Park Karadeniz Hastanesi ile Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası (ÖZ-İŞ SEN) arasında bin 500 güvenlik görevlisi ve ailelerinin tedavilerde kolaylıklardan yararlanmalarını sağlayan bir protokol imzalandı.


İmzalanan protokol ile Trabzon, Rize ve Artvin'de görev yapan ÖZ-İŞ SEN üyesi bin 500 güvenlik görevlisinin hem kendileri hem de eş, çocuk, anne ve babaları Medical Park Karadeniz Hastanesinin sağlık hizmetinden faydalanabilecek. Medical Park Karadeniz Hastanesinde düzenlenen protokol imzalanan törenine hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürü Fırat Uğur ile ÖZ-İŞ SEN Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi İhsan Tatlı katıldı. Amaçlarının sendikaya üye güvenlik görevlilerinin en iyi şekilde sağlık hizmeti almalarını sağlamak olduğunu belirten Tatlı, “Protokolle güvenlik görevlilerinin yanı sıra birinci derece yakınları da avantajlı sağlık hizmetinden faydalanabilecek" dedi.

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