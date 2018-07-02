Bir mahalle fore kazıkla ayakta tutuluyor

etap fore kazık çalışmalarını tamamlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bölgede II. etap çalışmalarını da tamamlanma aşamasına getirdi.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, Devlet Hastanesinin bulunduğu bölgede uzun yıllar önce yaşanan heyelan olaylarının son dönemde tekrar edilmesi üzerine bölge tahliye edilmişti. Heyelandan zarar gören evlerin yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi heyelan olaylarını önlemek için harekete geçmiş, hazırlanan proje çerçevesinde I. etap fore kazık çalışmaları tamamlanmıştı.

I. etapta 23 metre boyunda, 120 cm çapında, 130 adet fore kazık bölgeye çakılırken, bu çalışma yaklaşık olarak 2,5 milyon TL maliyetle gerçekleştirildi. I. etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı bölgede II. etap fore kazık çalışmalarına başlandı. Hızla gerçekleştirilen çalışmalarla bölgedeki II. etap çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Soğuksu Mahallesi’ndeki heyelan olaylarının önüne geçmek için seferber olduklarını söyledi. Bölgedeki heyelanın hastane ve diğer sağlam yapıları da tehdit ettiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Heyelan olaylarının sık sık yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun bilincinde hareket etmeliyiz. Bölgedeki I. etap çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından II. etap çalışmalarımıza da tamamlanma aşamasına getirdik. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada çalışmalarımıza yine devam edeceğiz” diye konuştu.

Soğuksu Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmaz, bölgede yapılan çalışmalardan ötürü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na teşekkür etti. Başkan Gümrükçüoğlu’nun mahalleleri için tüm imkânları seferber ettiğini kaydeden Muhtar Yıldız, “Burada biriken balçıklı toprak alındı, alan temizlendi. Fore kazıklama sistemi ile toprak kayması önlendi. Şimdi de 3 aşamalı 125 metre uzunluğunda perde duvar inşaatı gerçekleştirilecek. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.