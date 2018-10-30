Bir zamanlar her evde vardı ama şimdi...

Trabzon'da bir zamanlar hemen hemen her evde kullanılan kuzine sobalar bugün neredeyse yok denecek kadar az.

Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar Trabzon'da 30 kadar kuzine soba imalatçısı bulunurken, bugünlerde ise bu rakam 4-5'i geçmiyor.

Yaygınlaşan doğal gazla birlikte satışların önceki yıllara göre iyice gerilediğini belirten soba satıcılarından Necmi Gebiç, eskiden yılda 500 kadar kuzine soba satarken şimdi ise 50 soba bile satamadıklarından yakındı.

Kuzine sobaları genelde kırsal kesimler başta olmak üzere doğal gaz gelmeyen evlerde kullanıldığını kaydeden Gebiç, “Artık her geçen gün mesleğimizin neredeyse bitme noktasına geldiğini söyleyebiliriz.İlimizde kuzine soba imalatçıları neredeyse kalmadı. Bir zamanlar Trabzon'da 30'a yakın kuzine soba imalatçısı varken bugün bu sayı bir elin parmağını geçmiyor. Trabzon'a doğalgazın gelmesiyle birlikte satışlarımız her geçen yıl hızla azaldı. Yaklaşık 30 yıl önce yılda 500 kadar kuzine soba satarken şimdi ise yılda ancak 40-50 kadar satabiliyoruz. Kuzine soba genellikle kırsal kesimlerdeki evlerde ve doğal gazın gelmediği evlerde kullanılıyor” dedi.